Forum krijgt geen vergunning voor drive-in evenement met 1000 auto’s bij Brabanthallen

Forum voor Democratie krijgt vanwege de coronaregels geen vergunning voor een drive-in evenement met ruim 1000 auto’s bij de Brabanthallen. Een groot parkeerterrein aan de Diezekade in Den Bosch zou de locatie moeten worden voor een groot evenement, maar daar zet de gemeente Den Bosch nu een streep doorheen. Maar of dat ook terecht is…

Een woordvoerder van de gemeente laat weten:

“Wij hebben het voorstel langs de Noodverordening gelegd en komen tot de conclusie dat een dergelijke bijeenkomst nu niet mag. (…) Wij verlenen er geen vergunning voor. Ook past het niet in de milieuvergunning en kan er geen incidentele ontheffing voor worden verleend.”

Ze zoeken bij FVD naar een innovatieve manier om het normale leven weer een beetje op te pikken en de lokale ondernemers een hart onder de riem te steken, maar corona vereist natuurlijk wel wat aanpassingen. Zo kwamen ze op het idee om een drive-in evenement te doen. En met wat technische snufjes wilden ze het mogelijk maken om via de FM-radio in je auto live mee te kunnen luisteren naar de sprekers. Op zich een hartstikke leuk idee dus: een soort silent disco met auto(radio)’s.

En ik heb die Noodverordening er nog eens op na gelezen en vraag me eerlijk gezegd af of de gemeente hier wel correct heeft gehandeld. Met diezelfde logica zou een file dan óók een probleem zijn, toch? Want in principe moet iedereen tijdens dat evenement in z’n auto blijven zitten. Die parkeerplaats heeft ruimte voor 1.600 auto’s dus afstand houden moet sowieso geen probleem zijn dan. Sterker nog, ze houden daar waarschijnlijk meer afstand dan wanneer men in het verkeer vaststaat.

Er zijn trouwens wel eerder zulke evenementen georganiseerd. Weliswaar met iets minder auto’s maar het idee blijft verder hetzelfde. Directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen licht dat toe in het AD:

“Het ging dan om enkele honderden auto’s. We hebben hier een aantal bedrijven gehad dat zo’n evenement organiseerde voor het personeel. Op deze manier konden ze toch met z’n allen bij elkaar komen.”

Mensen moeten zich ook vooraf aanmelden via Eventbrite, want zo gaat dat namelijk altijd bij evenementen van FVD. Zo weten ze precies wie ze kunnen verwachten, dus daar kan het ook niet aan liggen. Veiligheid staat bij hun namelijk ook gewoon voorop.

Ik ben dus eigenlijk wel benieuwd waar het drive-in idee nou schuurt met de regels van de Noodverordening. Het is ook best wel raar dat de gemeente Den Bosch niet naar specifieke regels verwijst.