Grapperhaus ontmoedigt reizen naar België: ‘ga niet de grens over als dat niet hoeft’

Nederlandse en Belgische ministers hebben een oproep gedaan om niet de grens over te steken. Als het even kan willen ze dat Nederlanders niet naar België gaan en vice versa. Dit staat in een verklaring geschreven door onze eigen minister Grapperhaus en de Belgische minister Verlinden. Het virus houdt zich niet aan grenzen, dus is het maar beter om zo min mogelijk naar onze zuiderburen te reizen aldus Grapperhaus.





Zowel in België als in Nederland stijgt het aantal besmettingen rap, Nederlanders en Belgen zouden er dus verstandig aan doen om zo min mogelijk de grens over te steken. Daarom proberen beide ministers de bevolkingen te ontmoedigen om nog plezierritjes te maken.

“Het virus houdt geen rekening met landsgrenzen, dus moeten wíj het wel doen”

Tijdens de eerste golf sloten de Belgen de grens met ons, voorlopig zal dit nog niet gebeuren. Maar de vraag is hoe effectief dan de oproep zal zijn beide ministers. Nederlanders zijn een nogal eigenwijs volk, en bepalen het liefst zelf wat ze doen. Dat moge nu wel duidelijk zijn gedurende deze coronacrisis.

Als de ministers zien dat er nog te veel mensen de grens overgaan besluiten ze mogelijk om alsnog de grenzen te gaan sluiten.