Honderden demonstranten in Utrecht protesteren tegen heroprichting pedopartij

Het Jaarbeursplein in Utrecht is de verzamelplaats geworden voor een paar honderd demonstranten die protesteren tegen de heroprichting van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), oftewel de pedopartij. Organisatie Save All Kids kondigde vooraf aan een vreedzaam protest te willen houden om de acceptatie en normalisering van pedofilie tegen te gaan.

Deze zomer werd de PNVD weer opgericht. De partij begon ook direct weer te pleiten voor legalisering van seks met minderjarigen en het niet langer strafbaar laten zijn van kinderpornografie. Hartstikke goed dat mensen tegen dat soort zieke geesten gaan protesteren! Al is het misschien niet zo handig om dat nú te doen.

Ik kan me überhaupt niet voorstellen dat de PNVD echt draagvlak in de samenleving zou gaan krijgen trouwens, want als er iets is waar mensen link van worden dan is het wel pedofilie. Dat merkt de organisatie Save All Kids momenteel ook wel op het Jaarbeursplein. Ze doen er daar alles aan om agressieve toe- of uitspraken te vermijden. Wat ook wel weer leuke teksten oplevert, zoals: ’Samen tegen pedofilie. Als pedofilie valt onder seksualiteit, dan valt het begraven van pedo’s onder tuinieren’.

Ik hoop dat de demonstranten zich netjes blijven gedragen, zowel qua uitingen als het naleven van de coronaregels. En dat ze mafklappers weten te weren die beginnen over ‘de elite’, want die ondermijnen binnen de kortste keren de hele boel.