Horecaondernemers stappen naar de rechter vanwege coronasluiting: “Er is geen enkele reden voor sluiting”

Op z’n minst 30 horecaondernemers spannen een kort geding tegen de Staat om de coronasluiting voor de restauranthouders ongedaan te krijgen. Ze vinden de sluiting van alle eetgelegenheden nergens op slaan, er is door de overheid weer buitenproportioneel gehandeld, en maatwerk is natuurlijk weer niet geleverd.





Ondernemers vinden het belachelijk dat de overheid besloot de gehele horeca plat te gooien. Tal van ondernemers, die hun restaurant keurig hadden ingericht volgens de coronamaatregelen, worden hard gedupeerd.

„Ik zie dat gasten zich keurig aan de afstandsregels houden en dat ze bovendien ook het personeel scherp in de gaten houden. Omgekeerd doen wij dat bij onze gasten. Er is geen enkele reden voor sluiting

Volgens het OMT hadden eetgelegenheden prima open kunnen blijven, het OMT had alleen een paar strengere eisen willen invoeren voor die horecatak. De ondernemers voelen zich gesteund door dit advies van het OMT, zij vinden dat Rutte en De Jonge hun beslissingen moeten heroverwegen.

„Met dat advies is niets gedaan en dat is heel vreemd. Wij ondernemers snappen er niets meer van: het ene OMT-advies is heilig, terwijl het andere zonder opgave van redenen in de wind wordt geslagen.”