Kappersstudenten boos: ‘Alleen maar aandacht voor Europees-haardracht en niet voor black-hair’

Er is onenigheid ontstaan onder ROC-kappersstudenten. Volgens enkele kappers in opleiding is er binnen de opleiding te weinig aandacht voor de verzorging van ‘black hair’. En daar zou volgens de kappers verandering in moeten komen.

ROC-studenten Leonardo, Kadir en Jamila laten tegenover de Amsterdamse stadszender AT5 weten niet blij met hoe de opleiding tot ‘allround’ kapper is ingericht. Volgens hen is er enkel aandacht voor de verzorging van Europees haar en nauwelijks tot geen aandacht voor de verzorging van black hair. En daar moet verandering in komen, aldus de kappers in opleiding.

AT5 noteert:

“Kapster Shirley Wijngaarde, oprichter van Chokka’s Blackhair Centre in het centrum, herkent het probleem. Zelf volgde ze zo’n dertig jaar geleden haar opleiding in de Verenigde Staten, omdat een specialisatie in black hair in Nederland destijds niet mogelijk was.”