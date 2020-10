Officieel! Nicki Pouw-Verweij nummer drie op FvD-kandidatenlijst

Nicki Pouw-Verweij is de nummer drie op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie. Dat heeft de partij zelf bekend gemaakt tijdens de presentatie van de lijst in Ahoy Rotterdam, die momenteel online te volgen is.

De 29-jarige Pouw-Verweij is sinds 2019 werkzaam als Statenlid in de provincie Utrecht en als Senator in de Eerste Kamer namens Forum voor Democratie. Zij maakt nu dus de sprong naar de Tweede Kamer, mits FvD erin slaagt minimaal drie zetels te veroveren tijdens de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Met het oog op de huidige peilingen, Forum voor Democratie staat nu rond de vijf zetels, is dat zeker geen ondenkbaar scenario.

Nicki Pouw-Verweij studeerde tussen 2009 en 2015 geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na haar studie is ze daar te komen werken als arts-onderzoeker, waar ze sinds mei 2015 bezig is aan een promotieonderzoek over reuma.