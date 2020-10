Peilingen! Oppermachtige VVD klimt naar 42 zetels, 50PLUS en FVD maken maken flinke smakker

Ondanks dat het land moppert, mokt en mort lijkt de VVD nog niet veel last te ondervinden van coronavermoeide Nederlanders. Sterker nog: de liberale regeringspartij blijft fier bovenaan staan in de nieuwste peiling van EenVandaag… én klimt nog wat verder.

De meeste Nederlanders zijn dezemeer geïnteresseerd in peilingen over de Amerikaanse verkiezingen, die volgende week zijn, dan onze eigen Tweede Kamerverkiezingen die pas in maart zijn. Maar toch: campagnes worden momenteel in elkaar gedraaid en daarbij wordt uiteraard met méér dan een schuin oog gekeken naar of de huidige koers aanslaat.

Eén partij kan volgens de peilingen zeker zeggen dat de huidige koers resultaat lijkt op te leveren: de VVD. Die partij stijgt deze week in de peilingen van EenVandaag door naar 42 zetels, twee meer dan vorige maand. De meeste andere partijen blijven gelijk staan, al weet ook GroenLinks een zeteltje winst los te weken.

Ronduit slecht nieuws bevatten de peilingen voor twee partijen: 50PLUS is al het geruzie nog niet te boven, terwijl politiek Den Haag zich aan het voorbereiden is om het Pensieoenakkoord – dat nadelig uitpakt voor de 50PLUS-achterban – door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen. 50PLUS lijkt echter meer met zichzelf bezig, en dat wordt dan ook niet gewaardeerd: de partij gaat van twee zetels naar slechts één. De partij zit gevaarlijk dicht in de buurt bij het verdwijnen uit de Tweede Kamer.

Ook bij Forum voor Democratie kan de vlag niet uit. De winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen van vorig jaar is nu de gedeeld negende partij van het land, met ook twee zetels minder dan vorige maand. Thierry Baudet houdt in ieder geval de moed erin en zegt dat Trump volgende week de peilingen gaat verslaan om zo president van de VS te kunnen blijven. Het is voor FVD te hopen dat de Nederlandse polls er dan minstens zo ver naast zitten.