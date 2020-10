Overspoelde GGD’s: ‘coronapatiënten, doe lekker zelf bron- en contactonderzoek!’

Het bron- en contactonderzoek is ze bij de GGD’s allemaal te veel geworden en nog steeds is verder niemand op het idee gekomen om callcenters bij te laten springen. De GGD’s hebben in plaats daarvan het bron- en contactonderzoek maar deels uitbesteed aan coronapatiënten zélf! Gelukkig hebben we straks de CoronaMelder!

Nederland lijkt voor de highscore te gaan wat corona-besmettingen betreft. Kritiek op de maatregelen mag niet meer van Rutte, dus doe ik een poging om het iets anders uit te leggen: Waar er eerst nog angst was dat er te weinig gekwalificeerd personeel zou zijn om het bron- en contactonderzoek degelijk uit te kunnen voeren, is dat criterium nu het raam uitgegooid en mogen mensen het lekker zelf op gaan lossen. Tenzij ze oud, ziek, zwak en misselijk zijn, dán wil de GGD nog wel even een belletje plegen. Maar voor de rest mogen coronapatiënten het lekker zelf fiksen!

Hier, een leuk citaatje uit het artikel erbij:

“Het kabinet heeft meermaals herhaald dat het bron- en contactonderzoek een van de belangrijkste middelen is om de opmars van het coronavirus in te dammen.”

Echt, hoe krijg je het voor elkaar?! De GGD’s zaten maanden geleden al met exact hetzelfde probleem. Toch bleven we het aantal testafnames per dag maar opschroeven en in de tussentijd kwam niemand met een oplossing voor dit capaciteitsprobleem. Echt, het zou mij niet verbazen als er weer een of ander helder licht met het argument aan kwam kakken dat meer testen niet perse tot meer contacten zou leiden. En dat het wetenschappelijke bewijs daarvoor ontbreekt, ‘dus laten we maar vooral geen voorzorgsmaatregelen nemen’. Zo cynisch ben ik inmiddels wel geworden, ja.

Het is toch niet uit te leggen dat coronapatiënten, die dus ook nul expertise hebben op dat vlak, nu zelf maar moeten gaan bellen? Dan kon er makkelijk een paar honderdduizend euro worden uitgetrokken voor een paar maandjes callcenter-service. Of hebben die het sinds de uitbraak ook allemaal zo druk met lui die nieuwe abonnementen afsluiten voor allerlei onzin? Wat een gepruts.