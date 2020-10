Peilingen! PVV stijgt opnieuw een zetel, D66, CDA en PVDA leveren in en FVD stagneert

In de meest recente peiling van Maurice de Hond zien we lichte verschuivingen binnen het electoraat. Zo groeit de PVV van Geert Wilders met een zetel naar 24 en zien we juist dat de PVDA van Lodewijk Asscher de opmars moet staken en daalt naar 14 virtuele zetels. FVD blijft steken op 10 zetels.

De peiling van deze week laat wat dat betreft slechts beperkte verschuivingen zien. Op zichzelf maken we toch electoraal een zeer stabiele periode door. Het lijkt erop dat de Coronacrisis daar voor een belangrijk deel verantwoordelijke voor is en vooral de VVD van Mark Rutte lijkt deze crisis vooralsnog zonder kleerscheuren door te komen.

De VVD staat namelijk nog steeds met 33 zetels bovenaan, daar waar coalitiepartners als D66 (-6) en CDA (-7) het een stuk slechter doen. De ChristenUnie mag daarentegen wel rekenen op een extra zeteltje en komt nu uit op 6 zetels in de peilingen.