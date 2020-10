Persconferentie Rutte & De Jonge: we gaan naar een ‘halve lockdown’

De kogel is door de kerk, we gaan naar een ‘halve’ lockdown. Het kabinet neemt eindelijk wat zwaardere maatregelen in de hoop de enorme aantallen nieuwe besmettingen terug te dringen. De vraag is echter of het streng genoeg is.

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge hebben de teugels een stuk strakker aangetrokken. Ik ga ze niet allemaal benoemen, maar alle nieuwe maatregelen zijn hier te vinden en gaan morgen om 22:00 uur in. De meest opvallende is misschien wel dat er een mondkapjesplicht aan zit te komen. Deze moet juridisch nog worden dichtgetimmerd, maar zet u maar vast schrap (en koop alvast in)!

De maatregelen zijn gepland voor vier weken, maar over twee weken wordt “de balans opgemaakt”, zoals Hugo de Jonge zei. De kans zit er echter dik in dat we ook na die vier weken opnieuw nieuwe maatregelen zullen zien. De eerst komende tijd zullen de dagelijkse nieuwe besmettingen namelijk nog maar meer toenemen en dat kan op zich al rampzalig zijn, waardoor er al veel eerder nog strengere maatregelen zullen (moeten) volgen.

Al met al is het een bittere pil, en eentje die zeker niet zonder gevolgen gaat zijn. Bedrijven, vooral die in de horecabranche, die het tot nu nog maar nét hebben weten te redden, zouden nu wel eens om kunnen vallen. Zo’n overheidsinfuus helpt je ook maar tot op zekere hoogte en ik zie het somber in. Ook omdat de rekening voor ons allemaal uiteindelijk enorm zal zijn.