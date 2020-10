Schokkend onderzoek McKinsey: ‘Meer dan de helft van het Europese MKB denkt in 2021 failliet te gaan’

Vanochtend schreef ik een artikel waarin ik uitlegde dat het MKB de nek wordt omgedraaid. Het kleine en middelgrote bedrijfsleven worden, als het zo doorgaat met al die belachelijke coronamaatregelen, vervangen door multinationals en landelijke ketels. Banken vinden dat geweldig (zoals uitgelegd in dat artikel), en dat geldt ook voor politici. Het is immers veel makkelijker zaken doen met een paar giganten dan met heel veel kleine bedrijfjes.

Nou, goed nieuws voor the powers that be: uit onderzoek van McKinsey blijkt dat meer dan de helft van de Europese MKB’ers denken dat ze volgend jaar geen bedrijf meer hebben.

De cijfers zijn ronduit dramatisch: zeventig procent van de ondernemers zegt dat hun omzet is gedaald en een op de vijf verwacht binnenkort niet meer kunnen aflossen op kredieten en mensen te moeten ontslaan. Meer dan de helft denkt dat hun bedrijf het niet langer dan twaalf maanden redt, ondanks inkomensondersteunende maatregelen en betaalpauzes van banken en de belastingdienst. Elf procent denkt zelfs binnen nu en zes maanden faillissement te moeten aanvragen.

Het MKB is natuurlijk de ruggengraat van de Europese economie. Maar wat kan dat banken en de politiek bommen? Die bedrijven kunnen immers prima vervangen worden door Grote Bedrijven; enorme multinationals en ketens. Daardoor gaat de veelzijdigheid en de diversiteit verloren, maar alweer: wat maakt dat de boven-ons-gestelden uit? Geef die voormalige ondernemers gewoon een baantje als manager van zo’n lokale afdeling van een keten of, als zo’n baan er niet is… welnu, dan stuur je ze gewoon naar huis en laat je ze daar zitten met een “basisinkomen.” Voordeel van dat laatste is dat je kan roepen dat je ze een dienst doet omdat je goed voor ze ‘zorgt.’ Win-win-win!

Als de omzet gelijk blijft, verwacht 55 procent van alle mkb-bedrijven dat zij in september 2021 de deur zullen moeten sluiten. Ook als de situatie verbetert en hun inkomen met tien tot dertig procent stijgt, verwacht nog steeds 39 procent volgend jaar een bankroet.

Op naar een samenleving waarin Grote Bedrijven het voor het zeggen hebben. Toekomst, here we come!

