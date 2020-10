Sinterklaas is terug! Lodewijk Asscher wil staatsschuld opdrijven van 60% naar 80%

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft zin de verkiezingen van volgend jaar. De socialist zegt namelijk dolblij tegen het Algemeen Dagblad dat, als zijn partij wint, hij werkelijk met belastinggeld gaat strooien.

“Ons verkiezingsprogramma wordt de komende maanden doorgerekend. Maar ik weet nu al: als we na deze coronaklap verder gaan op de oude voet, dan wordt het voor mensen wel heel karig en schraal,” aldus Asscher tegen de nepkrant. “De meeste economen geven aan dat bij een lage rente en fatsoenlijke groei er geen rationele reden is om te zeggen: je moet een staatsschuld van 60 procent aanhouden. Je kunt een ander niveau afspreken. Wij denken dat een plafond van 80 procent acceptabel en verantwoord is.”

Wat? Een plafond van 80 procent? Dat is enorm. Je hebt het dan over miljarden en nog eens miljarden die extra uitgegeven worden. Dit gaat niet over vijf miljard of iets dergelijks. Nee, Asscher wil echt met (vele) tientallen miljarden gaan smijten.

“Ja, het gaat om heel grote bedragen die je dan extra moet lenen,” zegt meneer daar zelf over. “Daarvan zeg ik niet ‘hup, uitgeven maar’. Je moet nog steeds vanuit een plan investeren. Maar als we op 60 procent blijven, moet je volgend jaar gaan bezuinigen. Op de zorg, de politie en het onderwijs. Die keuze ga ik niet maken. Ik zou dat idioot vinden.”

Maar het is niet idioot om onze kinderen en kleinkinderen op te zadelen met een enorme staatsschuld? Waarvoor zij krom moeten liggen middels allerlei belastingen?

Het enige positieve aan het plan van Asscher is dat, als wij in dit opzicht Italië achterna gaan, we misschien uiteindelijk ook netto meer ‘steun’ gaan krijgen van de EU dan we afdragen. Dat is dan toch nog iets. Nietwaar?