Tegen maatregelen om massa-immigratie te stoppen? Neem zelf vluchtelingen in huis: practice what you preach!

Auteur Frits Bosch maakt zich vandaag druk om columnisten die al te gemakkelijk roepen dat maatregelen tegen massa-immigratie niet mogen worden ingezet. Voor deze lui heeft hij een “gouden stelregel”: houd maar een wedstrijd wie de meeste vluchtelingen in huis kan nemen!

Carolien Roelants is de Midden-Oosten-expert van het NRC Handelsblad. Deze aantekening stopt ze bij haar stukken: “ik scheid elke week op deze plaats de feiten van de hypes”. Geweldig!

Deze week maakt ze zich boos over de Britse regering die vol ideeën zit om de invasie van bootvluchtelingen te stoppen. Walgelijk vindt ze dat, want ze meldt als feit dat dit jaar slechts 7000 bootasielzoekers naar Engeland zijn gegaan. Dat is toch geen invasie, zegt ze. Nee, dat is correct en tevens juist, Carolien. Dat is inderdaad geen invasie. Maar jij wordt verondersteld verder te kijken dan je column lang is.

Over de afgelopen decennia heeft Engeland vele miljoenen binnengelaten, tegen wil en dank. De vele illegalen via bootjes en de verstekelingen in de vrachtwagens. Dit zijn brave borsten, maar Engeland kan er niets mee. Denk aan Gemene Best immigranten Pakistani en mensen uit India. Velen uit Afghanistan, Afrika en het Midden-Oosten. In de diverse getto’s van Londen waan je je achtereenvolgens in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Vreemd toch dat de Britten het nu wel mooi genoeg vinden met al die immigranten. Brexit komt niet uit de lucht vallen.

Maar nu kan ik het van Carolien Roelants wel hebben dat ze de Britten hierom aanklaagt. Roelants heeft haar complete huis volgepropt met vluchtelingen uit het Midden Oosten, haar specialiteit. Ze slaapt op een opklapbedje in de keuken. 90% van haar salaris schenkt ze aan goede doelen. In de avonduren schenkt ze chocola in AZC’s ,en ze zit regelmatig Jemen. Dan mag je dit schrijven vind ik.

Ik zeg wel eens tegen haar: “Carolien, toe, het kan wel een tandje minder. Je moet ook aan jezelf denken!” Maar nee, weg is ze weer, op weg met een pan maaltijdsoep naar een AZC om daar steun te verlenen. Ze heeft dan ook altijd een mand vol Arabische lekkernijen bij zich. Ze komt dit jaar in aanmerking voor de hoogste Koninklijke onderscheiding. Terecht. Fantastische vrouw, Carolien Roelants. Ze houdt een wedstrijd met Louise Fresco wie de meeste vluchtelingen in huis heeft. Carolien komt tot 150, Louise blijft steken op 120. “Wie goed doet, goed ontmoet”. Dat is inderdaad een gouden stelregel en het mooie van Carolien Roelants en Louise Fresco is dat ze het iedere dag in de praktijk brengen. “Practice what you preach”. Bravo Carolien en Louise!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.