Totalitarisme in de praktijk: supermarkten beginnen gedwongen met ‘winkeluurtjes voor ouderen en kwetsbaren’

Vandaag is de grote dag dat supermarkten dagelijks minimaal twee uur alleen open zijn voor “ouderen en kwetsbaren.” Dit doen supermarkten niet omdat ze dat zo graag willen, maar omdat ze die plicht opgelegd hebben gekregen van de overheid.

Jawel, Vadertje Staat bemoeit zich wéér ergens mee onder het mom van “coronabestrijding.”

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is hier alles behalve blij mee. Volgens het CBL heeft het kabinet “overhaast […] besloten om de speciale openingsuren voor elke supermarkt te verplichten, ook in wijken waar relatief weinig ouderen en kwetsbare mensen wonen.”

Wat het CBL stelt klopt. Het is ondoordacht en totaal geflipt dat supermarkten in buurten met alleen maar studenten deze regel ook moeten uitvoeren.

Maar daar eindigt het niet met de mogelijke kritiek op deze maatregel. De overheid heeft de bevoegdheid helemaal niet om dit op te leggen aan vrije ondernemers én vrije burgers. Tenminste, de overheid hoort die bevoegdheid niet te hebben. Dit is namelijk totaal dictatoriaal en autoritair tot op het bot. Vadertje Staat bepaalt op basis van leeftijdsdiscriminatie wie wanneer mag shoppen? Gestoord.

En ja, dat het gestoord en autoritair is wordt ook duidelijk door het volgende:

Klanten die niet oud of kwetsbaar zijn, zullen waarschijnlijk niet geweigerd worden op de speciale ‘ouderenuren’, omdat het in verband met privacy niet mogelijk is om dit te controleren.

Met andere woorden, het controleren van de verplichting is niet mogelijk omdat dat in strijd is met onze rechten. Maar de verplichting om dit soort uren in te stellen wordt supermarkten wél opgelegd.

Natuurlijk weet je dan dat de volgende stap is dat iedereen gaat zeuren dat ook jongere mensen tijdens die uren winkelen, waarna de staat met de ‘oplossing’ komt om de wet aan te passen zodat mensen wél gecontroleerd (kunnen) worden bij de ingang. Want zo gaat het steeds. Dit mag niet, dat mag niet. OH NEE ONVEILIG! En dus, hop, worden de spelregels even aangepast.

Deze idiotie en inbreuk op onze rechten moet stoppen. Het sterftecijfer van het nieuwe coronavirus ligt zo rond de 0,24%. Dat is maar een beetje hoger dan het sterftecijfer van de griep (0,16%). Gezien de cijfers is er geen enkele noodzaak voor de overheid om onze rechten met voeten te treden — als zo’n noodzaak er al ooit kán zijn.

Solidariteit is mooi, maar het moet wel van twee kanten komen. We weten nu dat #COVID19 een IFR heeft van slechts 0,24% en dat moet leiden tot een herbezinning van de maatregelen die nu onnodig veel schade toebrengen aan onze samenleving. #PCRGATE #FVDhttps://t.co/YtpB22bcwl — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) October 3, 2020

Volg mij op Twitter en op Parler. En steun mij op BackMe. Al voor 1 euro per maand krijg je dan dagelijks een exclusieve column in je inbox!