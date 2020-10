Tweede golf nu al merkbaar voor de economie! Economen: ‘we hebben perspectief nodig’

Economen zien steeds meer parallellen tussen de tweede coronagolf en de eerste. Als we namelijk zo door blijven gaan als nu, dan gaat de economie harde klappen oplopen. Economen vinden het dan ook opmerkelijk dat er geen ‘scenario’s’ klaarliggen. Plannen waarin voor ondernemers en bedrijven duidelijk wordt gemaakt wat er zowel niet kan gebeuren in bepaalde scenario’s.

Net zoals bij de eerste golf blijven steeds meer mensen thuis, wat voor winkeleigenaars een ramp is natuurlijk. Ook nu zien economen de rampzalige cijfers die we in de maanden maart en april hadden opnieuw ontstaan. Jasper Lukkezen, econoom, pleit daarom ook voor meer duidelijkheid vanaf de overheid. Die moeten meer planmatig gaan werken en ook communiceren.

Als a gebeurt, dan doet de overheid b. Als iedereen dit weet, dan kan de economie – de bedrijven, ondernemers etc. – hierom heen spelen.

“We hebben perspectief nodig”, zegt Lukkezen. “Economie is verwachtingen, en die verwachtingen moeten gemanaged worden. Breng scenario’s naar voren, en zeg wat voor maatregelen je in verschillende scenario’s inzet. Dan kun je wat onzekerheid uit de markt wegnemen en help je de investeringen weer op gang.”

Barbara Baarsma, directeur Rabobank Amsterdam, is ook bang voor andere neveneffecten van de crisis. Zoals het aantal stijgingen aan burn-outs.

“Als het kabinet oproept om thuis te werken, dan maakt dat voor mensen met een mooie werkplek thuis niet zoveel uit. Zeker niet als ze een fijne gezinssituatie hebben. Maar alleenstaanden kunnen in een sociaal isolement terechtkomen en lopen een groter risico op een burn-out.”