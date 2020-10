Van Raak wil dat de Koning belasting gaat betalen: ‘Het klopt gewoon niet, voor belasting is iedere Nederlander gelijk.’

D66 en de SP slaan handen ineen; beide partijen vinden het absurd dat de Koning zes keer zoveel salaris krijgt als de premier. Hier bovenop geniet de Koning ook nog tal van andere onkostenvergoedingen en dergelijken. Het is goed om te zien dat partijen weer kritische vragen stellen over onze monarchie.





Vandaag kon Nederland weer genieten van een Kamerbetoog van Ronald van Raak – helaas vertrekt het Kamerlid uit de landelijke politiek, zijn uitdagende betogen zullen een gemis zijn.

Regeringspartij D66 vindt het absurd dat de Koning komend jaar een salaris krijgt van bijna één miljoen euro. Dit staat in scheef contrast met het loon van de premier. Vooral als je beseft dat onze Koning in feite een nutteloze positie heeft, hij is qua naam de staatshoofd, maar werkelijke macht geniet hij al lang niet meer.

“Ik vind dat het heel erg is scheefgegroeid. Onze koning verdient 6 keer meer dan de Minister-president en hoeft daar geen belasting over te betalen, dat vind ik eigenlijk niet uit te leggen.”

Ook Van Raak vindt het absurd dat de Koning meer verdient dan de premier. Dit schendt de eerdere afspraken volgens hem.

“We hebben een norm afgesproken waarin is bepaald dat iedereen die een publieke functie uitvoert nooit meer mag verdienen dan de premier. Dat geldt wat ons betreft ook voor Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en in de toekomst voor prinses Amalia.”

Van Raak gaat zelfs een stapje verder dan D66, hij vindt dat de Koning ook gewoon belasting moet betalen.

“Het klopt gewoon niet, voor belasting is iedere Nederlander gelijk. Iedere politieagent, verpleegkundige en minister moet belasting betalen. Het is echt heel raar dat leden van het Koninklijk Huis dit niet hoeven te doen.”