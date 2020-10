Wybren van Haga: ‘Ik geloof niet in complotten, maar wel in machtsmisbruik, perverse belangen en incompetentie’

Voormalig VVD-Tweede Kamerlid en tegenwoordig FVD-prominent Wybren van Haga heeft gisteren wéér bewezen dé politieke revelatie van het jaar te zijn. In de Tweede Kamer ging hij namelijk helemaal los op het wanbeleid van het kabinet én de totaal onbetrouwbare PCR-testen.

“De PCR-test geeft bij een lage prevalentie ontzettend veel fout-positieven,” aldus Van Haga terecht over de PCR-test die bijzonder onbetrouwbaar is, maar wél gebruikt wordt om vast te stellen dat mensen al dan niet besmet zijn met het nieuwe Chinese coronavirus. “Bovendien is de PCR-test óók positief als je een half jaar geleden corona hebt gehad. En sinds kort is de PCR-test nóg minder betrouwbaar, omdat het aantal cycli is verhoogd.”

Dit klopt volledig. En ja, het is een schande. “Kankerpatiënten en mensen met een blinde darmontsteking worden hierdoor onterecht als Covid-patiënt geregistreerd, en werknemers zitten hierdoor 10 dagen voor niets thuis in quarantaine,” ging Van Haga terecht verder.

Daarom vroeg hij zich af: “Waarom doen we bij een positieve PCR-test eigenlijk geen aanvullend klinisch onderzoek?” En: “Waarom doen we überhaupt geen onafhankelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van de PCR-test?”

Op basis van deze test “lopen de ziekenhuizen vol met Covid-patiënten” — of in ieder geval met patiënten waarvan gezegd wordt dat ze Covid hebben. En zelfs dat is niet helemaal waar. Zoals Van Haga het terecht verwoordt lopen de ziekenhuizen namelijk niet zo zeer vol als dat we “tegen de capaciteit van onze ziekenhuizen en onze IC-bedden” aanlopen.

Maar hoe kan dat? Nou, best simpel. Dat hebben we allemaal te danken aan het wanbeleid van het kabinet Rutte-De Jonge. “Ernst Kuipers zei het al: Noordrijn-Westfalen is ongeveer even groot als Nederland en heeft 5 keer zoveel IC-bedden. Dat is een politieke keuze,” aldus Van Haga. “Waarom hebben we eigenlijk in de afgelopen 10 jaar het aantal IC-bedden gehalveerd. En waarom hebben we in de afgelopen 7 maanden niet veel meer opgeschaald?”

Dit zijn dé twee kernvragen — de sleutelvragen — waarop het kabinet steeds weer weigert antwoord te geven. Want als dit gedaan was, was er helemaal geen noodzaak om wat voor lockdownmaatregelen dan ook te nemen. Het sterftecijfer valt immers zelfs volgens de cijfers van het RIVM behoorlijk mee. Als “de mate van besmetting!” het probleem is omdat de zorg het niet aankan, welnu, dan kan je gewoon opschalen, waardoor al die patiënten behandeld kunnen worden — zónder dat we net moeten doen alsof ebola wereldwijd losgaat.

Of zoals Van Haga het gisteren verwoordde, “want als de capaciteit het probleem is, dan hadden we alles op alles moeten zetten om meer IC-bedden te regelen.”

En Van Haga was nog niet klaar met het benoemen van voor het kabinet ongemakkelijke feiten. “De medische en economische nevenschade van het falende kabinetsbeleid en de disproportionele maatregelen die het kabinet daardoor heeft genomen gaan inmiddels alle grenzen te buiten,” ging hij dapper verder.

“Voorzitter, ik stel vragen over zaken die aantoonbaar onjuist zijn. Maar ik krijg geen antwoord. Er wordt wat gelachen en alles wordt afgedaan als complotdenken en kwakzalverij. Voorzitter, ik geloof niet in complotten. Maar ik geloof wel in machtsmisbruik, in perverse belangen en incompetentie,” antwoordde Van Haga critici. “En met mij inmiddels vele artsen, biochemici en ingenieurs.”

“Grote groepen in de samenleving gaan kapot door het wanbeleid van dit kabinet. Een beleid waarin we struikelen van lockdown naar lockdown. En daar waar onze premier in het begin nog dapper sprak over groepsimmuniteit, gaan we nu over naar groeps-stupiditeit. Met een naderende lockdown die volstrekt onnodig zou zijn als de capaciteit in de ziekenhuizen op orde was gebracht.

Zo is het maar net.

Kijk Van Haga’s hele optreden: