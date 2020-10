Nieuwe cijfers coronadoden: pas vanaf 70+ kans van 2,08% aan corona te overlijden

We horen steeds dat het land heel snel op slot moet. Ja ja, als de besmettingscijfers niet snel omlaag gaan moet er een lockdown komen. Dat nieuwe Chinese coronavirus is namelijk heel erg DODELIJK. Nou, uit de daadwerkelijke cijfers van het RIVM blijkt dat allemaal nogal mee te vallen.

De voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG, “hét stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam,” deelt op Twitter “belangrijke nieuwe analyses.” Uit die analyses blijkt dat de “risico’s van corona fors zijn afgenomen”:

Belangrijke nieuwe analyses. Risico’s van Corona zijn fors afgenomen: https://t.co/B9zXAl3Iqe pic.twitter.com/GQhtKb3OP8 — Maurice vd Bosch (@MauricevdBosch) October 29, 2020

Dit is allemaal gebaseerd op de brondata van het RIVM zelf. Daaruit blijkt dat de overlijdenskansen na een positieve test onderverdeeld in leeftijdsgroepen als volgt is:

10-19: 0,00%

20-29: 0,00%

30-39: 0,01%

40-49: 0,02%

50-59: 0,05%

60-69: 0,33%

70-79: 2,08%

80-89: 7,77%

90+: 12,08%

Totaal: 0,40%

Let wel, uit buitenlandse data blijkt het algemene sterftecijfer rond de 0,25% te liggen. Wat feitelijk een “ernstige griep” is. De kans is dus groot dat de RIVM-percentages hierboven nóg verder zullen dalen naarmate er meer getest wordt.

Maar zelfs als dat niet het geval is maken deze cijfers duidelijk dat de overlijdenskansen zo klein zijn dat een totale lockdown op geen enkele manier dan ook te verantwoorden is. Je kan de oudere leeftijdsgroepen beschermen als ze dat zelf willen (heel veel 80-plussers en 90-plussers zullen dat niet willen. Die worden liever wekelijks bezocht door familie dan dat ze een jaar langer leven maar helemaal alleen wegrotten in hun kamertje), maar daar is alles dan wel mee gezegd. Hele economieën op slot gooien om de samenleving tegen dit te “beschermen” is totaal gestoord; de oplossing creëert veel meer en veel grótere problemen dan het probleem zelf.

Aan het begin van dit jaar dachten we dat het sterftecijfer rond 3% zou liggen. Dus tien keer hoger dan wat het geval is. Nu weten we dat dit niet eens bijna het geval is. Het nieuwe coronavirus is veel minder dodelijk dan gedacht (goddank!).

Het enige probleem dat er wel is? De zorg. De IC’s kunnen de vraag nauwelijks aan bij het hoogtepunt van de golf, en datzelfde geldt mogelijk voor de reguliere zorg. Maar dit probleem had heel gemakkelijk opgelost kunnen worden als alles opgeschaald was de afgelopen maanden. Het kabinet had dit vrij gemakkelijk kunnen regelen… en kan dit nog steeds doen. Op die manier hoeft er geen lockdown te komen, maar kan het zorgsysteem de vraag gewoon aan.

De enige vraag die rest is: waarom zijn onze politieke ‘leiders’ zo koppig? Waarom houden ze ten koste van alles vast aan beleidsmaatregelen die de economie nodeloos ruïneren? Je gaat bijna denken dat ze de gelegenheid heel blij met beide handen aangrijpen om meer macht naar zich toe te trekken.

Volg mij op Twitter en op Parler.