Baudet doet redelijke handreiking: ‘Interim-bestuur aanwijzen, dan stop ik gebruik FVD socials’

In een nieuw statement doet Thierry Baudet een handreiking aan het bestuur van Forum voor Democratie. Hij is bereid af te zien van het gebruik van FVD’s socials, op voorwaarde dat er een interim-bestuur komt dat toezicht moet houden op een eerlijke lijsttrekkersverkiezing.

“De drie bestuursleden die zich tegen mij hebben gekeerd (Astrid de Groot, Lennart van der Linden en Rob Rooken) zijn de afgelopen dagen keer op keer hun beloften niet nagekomen. De social media aan hen overdragen is daarom een onredelijke eis die van niemand verlangd zou kunnen worden,” aldus Baudet. Dit kun je hem natuurlijk niet kwalijk nemen. Als je ziet wat zijn tegenstanders de afgelopen dagen gedaan hebben kun je alleen maar concluderen dat ze stug door zullen gaan met hun zwartmakerij als hij de socials zomaar even overdraagt.

“Deze drie bestuurders dreigen met royement, maar als ik geroyeerd word kan ik niet meedoen aan lijsttrekkersverkiezingen. Daarom eis ik dat er een onafhankelijk ad-interim-bestuur komt dat toezicht houdt over de komende lijsttrekkersverkiezing. Tot die tijd zal ik geen gebruik maken van de FVD-socials, maar deze wel in beheer houden,” aldus Baudet.

Dit is natuurlijk een duidelijke handreiking aan de drie leden van het bestuur die nu tegen hem zijn — er staan nu twee aan de kant van Baudet (incluis hijzelf), en er zijn drie tegen hem. En nee, er is niets vreemds aan.

Luister, dit is vrij simpel: Forum voor Democratie is niet van Lennart van der Linden. De partij is ook niet van Annabel Nanninga, de vreselijke Bart Nijman, Nicki Pouw-Verweij óf zelfs maar van Thierry Baudet. Forum voor Democratie is van de léden. Die moeten dus in staat zijn te bepalen wie de nieuwe partijleider wordt… en wat het ideologische fundament van de partij is.

Dit is geen vreemd verzoek. Het gaat niet ‘te ver.’ De partij — het bestuur, de gekozen functionarissen — zijn duidelijk tot op het bot verdeeld. Dan is er maar één logische route om te volgen: het probleem voorleggen aan de leden.