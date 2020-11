Thierry Baudet eist een onafhankelijk ad-interim-bestuur: bestuur moet toezicht houden op lijsttrekkersverkiezingen

De ellende bij Forum voor Democratie gaat zoals verwacht weer verder. De meerderheid van het bestuur vraagt nu in een openlijk statement dat Baudet zich terugtrekt uit het bestuur van Forum voor Democratie, zo niet dan overwegen zij een royement. Ondertussen pleint Baudet voor een onafhankelijk ad-interim-bestuur, Baudet is van mening dat de leden recht hebben op een lijsttrekkersverkiezing.

Baudet kwam als snel met een reactie op dit mogelijk royement:

“De drie bestuursleden die zich tegen mij hebben gekeerd (Astrid de Groot, Lennart van der Linden en Rob Rooken) zijn de afgelopen dagen keer op keer hun beloften niet nagekomen. De social media aan hen overdragen is daarom een onredelijke eis die van niemand verlangd zou kunnen worden. Deze drie bestuurders dreigen met royement, maar als ik geroyeerd word kan ik niet meedoen aan lijsttrekkersverkiezingen. Daarom eis ik dat er een onafhankelijk ad-interim-bestuur komt dat toezicht houdt over de komende lijsttrekkersverkiezing. Tot die tijd zal ik geen gebruik maken van de FVD-socials, maar deze wel in beheer houden.”