Schokkend: 3-delig bestuur eist Baudets totale overgave, anders volgt ROYEMENT uit de partij

Het is te triest voor woorden. De man zonder wie er helemaal geen Forum voor Democratie was heeft te horen gekregen van 3 leden van het bestuur — dat uit vijf mensen bestaat — dat hij geroyeerd wordt als partijlid als hij niet voor vandaag 16:30 zijn toegang tot de social media accounts van FVD doorgeeft aan hen. Dat wil zeggen, aan de mensen die hem uit de partij willen zetten, zijn rol tot niks terug willen brengen, en die deze social media vervolgens ongetwijfeld willen gebruiken om hem nog meer zwart te maken.

De nieuwste video-update van Thierry Baudet is best triest. Want de oprichter van Forum voor Democratie wordt gewoon gedreigd met een royement.

De drie bestuursleden die zich tegen @thierrybaudet hebben gekeerd, dreigen hem nu te royeren. Als dat gebeurt, kan hij niet meer deelnemen aan een leiderschapsverkiezing. pic.twitter.com/SYh8BpNKqj — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 25, 2020

“Het is heel verdrietig hoe dit gaat,” aldus Baudet. “Het is bijna half vijf. Het bestuur heeft mij een ultimatum gegeven. Ik mag geen toegang meer hebben tot de social media accounts van Forum voor Democratie — die ik zelf heb uitgebouwd, die ik zelf dagelijks beheer.”

“Het is echt heel verdrietig. Ik doe een volgens mij alleszins redelijk verzoek: ga gewoon een democratische verkiezing organiseren. Laat de leden kiezen.” Maar nee, de drie leden in het bestuur die zich tegen hem hebben gekeerd en dus in het kamp Nanninga vallen — Rob Rooken, Lennart van der Linden, en Astrid de Groot — durven dat niet aan.

“Die zijn maar op één ding uit,” aldus Baudet. “Die willen dat ik uit de partij wordt geduwd. Eerst moest ik geen voorzitter meer zijn, geen beoogd lijsttrekker. Toen gingen ze bezig om mij nog verder eruit te duwen. Ik heb gewoon gezegd, ‘jongens, de ziel van Forum voor Democratie gaat eraan. Laten we nú samen komen, laten we nu kijken wat de leden willen en dan kiezen we een kant.’ In plaats daarvan worden de spelregels steeds opgerekt en gaan we naar een beoogd royement toe.”

“Zijn deze mensen helemaal gek geworden,” vraagt Baudet zich af. “Ik heb Forum voor Democratie opgericht. Ik ben zélf teruggetreden in alle redelijkheid als er conflicten waren. Vervolgens blijkt dat er een plan ligt om mij eruit te duwen. En dan zeg ik, ‘jongens, ho even stop, laten we een verkiezing organiseren.’ En in plaats van dat ze daar nu op ingaan willen ze mij royeren als ik niet mijn toegang tot social media opgeef.”

“Wat hier gebeurt, ik had het nooit voor mogelijk gehouden,” sluit hij duidelijk teleurgesteld af.

Het moge duidelijk zijn: dit is waar de Nanninga-vleugel van de partij steeds al op uit was. Ze wilden Baudet eruit werken. Hij mocht niet langer aanblijven. Hij moest weg. En dus vervingen ze zelfs de sloten van het partijkantoor én dwingen ze hem de toegang tot sociale media accounts op te geven.

We gaan nu zien waar dit de komende uren en misschien dagen naartoe gaat. Maar dat Forum voor Democratie op vakkundige wijze om zeep is geholpen moge duidelijk zijn.