Baudets lachwekkende bestuurssokpop Olaf Ephraim vindt dat Thierry Baudet nog altijd “zeer integer” is

Het kan kennelijk nog altijd triester rondom Thierry Baudet en zijn perikelen om de macht binnen Forum voor Democratie weer in handen te krijgen. Ditmaal laat hij weer één van z’n stooges opdraven om zijn persoon schaamteloos te verheerlijken.

Vanmiddag verscheen er een nieuwe steunverklaring aan de gevallen FVD-voorman Thierry Baudet. Van z’n laatste medestander binnen het partijbestuur: Olaf Ephraim. Terwijl de rest van Forum voor Democratie wel een beetje klaar is met de narcistische fratsen van Baudet, laat laatstgenoemde z’n laatste hooggeplaatste partijvriend hem nog één keer schaamteloos aanbidden:

De rode kringetjes van Word stonden nog onder de tekst, om te verraden dat ook deze weinig oprechte tekst bol stond van de Engelse uitdrukkingen om het holle Nederlands nog van enig elan te voorzien.

Thierry heeft op die bijeenkomst afgelopen vrijdag niet George Soros de schuld van corona gegeven, antisemitisme verheerlijkt of verkondigt dat zijn eigen aanhangers dom zijn, aldus Ephraim. Nee, hij deed slechts “provocerende uitspraken” en hij stond onder intense druk. Kortom: Baudet was niet de haatzaaiende dader, maar slechts een moegestreden slachtoffer. Heb medelijden met de man die 3 miljoen Nederlanders over kling wil jagen voor politiek gewin! Ach wee!

Ook wordt Baudets verloofde om een totaal onbegrijpelijke reden van stal gehaald. Diezelfde verloofde die hem gisteren nog aanbiddend “de meest eervolle man” had genoemd. En dan is het natuurlijk waar, als je eigen vriendin het zegt. Dat begrijp je zeker wel, toch?

Het volledig kritiekloze propagandaverhaaltje was natuurlijk koren op de zelfmedelijdenmolen van Thierry Baudet, die meteen dingen over “karaktermoord” begon te twitteren. Helaas zette Twitter daar dan weer geen rode golfjes onder, om de totale absurditeit ervan aan te stippen. Zonde!