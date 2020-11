Ook Freek Jansen niet meer op de lijst van Forum voor Democratie

Het is gebeurd: Freek Jansen zal geen plaats meer krijgen op de kieslijst van Forum voor Democratie bij de Kamerverkiezingen van 2021. Dat zeggen RTL Nieuws en de NOS vanavond.

De ontknoping van de strijd binnen Forum voor Democratie lijkt vanavond te zijn gekomen. Al eerder was duidelijk dat de nummer 1 – Thierry Baudet – zijn biezen pakte, maar nu maakt ook de omstreden nummer 7 – Freek Jansen – een einde aan zijn kandidatuur voor de komende Kamerverkiezingen. Dat was te zien in de bestbekeken actualiteitenprogramma’s van Nederland: het RTL Nieuws en het NOS Journaal.

Daarmee kan FVD een stap zetten in het achter zich laten van deze akelige affaire.

Ook betekent het dat er een vacature is ontstaan voor het lijsttrekkerschap: de belangrijkste kandidaten lijken Joost Eerdmans en Annabel Nanninga te zijn, en bepaalde bronnen reppen al over een lijsttrekkersverkiezing, maar of die er komt is nog niet helemaal duidelijk.

In ieder geval zijn de schermutselingen nog niet voorbij, want niet iedereen zal happig zijn op een lijstduwerschap van Baudet. Ook trekt de huidige FVD-voorman nog aan de touwtjes van de fractie, waar hij fractievoorzitter is, en in de partijtop, waar hij bestuursvoorzitter is. Beide posities heeft de man die ooit de tegencampagne bij het Oekraïnereferendum leidde op het moment van schrijven niet neergelegd.