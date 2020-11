Corona-paniekkippen woedend op prins William: hij hield zijn coronabesmetting geheim!

In Groot-Brittannië zijn een aantal coronapaniekkippen hartstikke boos op prins William. De oudste zoon van prins Charles (en daarmee na Charles de tweede troonopvolger) was eerder dit jaar namelijk besmet met het nieuwe Chinese coronavirus. Maar in plaats van dat aan de grote klok te hangen besloot hij zijn besmetting geheim te houden.

De Telegraaf — altijd bereid om wat olie op het vuur te gooien als een koningshuis betrokken is bij een controverse — bericht dat de prins waarschijnlijk ziek was toen hij op 16 april virtueel het NHS Nightengale-ziekenhuis in Birmingham opende.

Je zou denken: ‘Ja dus? Wat maakt dat nou uit? Goed toch? Zo zorgde hij niet voor paniek.’

Nou, daar denken coronageobsedeerden heel anders over. Die zijn witheet van woede. Want, zeggen zij, de prins had juist zijn besmetting moeten en kunnen gebruiken om duidelijk te maken aan zijn landgenoten dat iedereen — ongeacht afkomst en klasse — ziek kan worden van dit nieuwe virus.

Op sociale media vragen Britten zich ook af of William de strijd tegen het coronavirus niet had kunnen helpen door wel te zeggen dat ook hij besmet was geraakt. Dat had laten zien dat het echt iedereen kon overkomen. Zijn argument om niet voor paniek te willen zorgen, wordt door velen ter discussie gesteld.

“Wie kunnen we nog geloven?” vraagt Richard Palmer van de Daily Express zich bijvoorbeeld af. Ook Patricia Treble van het Canadese blad Maclean’s zeurt dapper mee: “Dat een ernstige ziekte zes maanden verborgen wordt gehouden geeft te denken.”

Wat een ongelooflijke onzin, zeg. Een zwakbegaafde melkkoe begrijpt nog dat een virus iedereen ziek kan maken; dat dit niet alleen geldt voor Jan met de Pet, maar ook voor prins William. Maar dat hij Covid-19 heeft is verder helemaal niet relevant geweest, voor wie dan ook. Het is zijn lichaam, zijn privédomein. En als hij geen informatie wil geven over een coronavirus dat hij heeft opgelopen, dan is dat aan hem.

Overigens kan ik mij de tijd nog herinneren dat ‘we’ graag wilden dat onze leiders er bewust voor kozen ons geen angst aan te jagen. Zeg maar, precies wat prins William hier gedaan heeft.

Kunnen we alsjeblieft teruggaan naar die tijd?

