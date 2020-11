D66 wil graag van de zetels af: willen CO2-uitstoot nog sneller verminderen

De weerstand tegen het huidige klimaatbeleid en de kosten die daarbij komen kijken zouden alle alarmbellen bij de voorstanders ervan moeten doen laten rinkelen. Maar D66 staat daar boven en gaat er gewoon lekker nóg harder in. Zij willen in 2030 de CO2-uitstoot verminderen met maar liefst 60 procent!

En let wel, het gaat hier niet eens zozeer om de D66-politici zelf, maar om hun leden. In het conceptverkiezingsprogramma deed de partij al een schepje bovenop het huidige doel van 50 procent, door te streven naar 55 procent. Maar de leden vonden dat te karig en wilden er nog een 5 procentpunt bovenop! Laten zien dat je keihard deugt, zonder te kijken hoe dat moet worden bewerkstelligd en wie daarvoor moet gaan betalen, is natuurlijk het allerbelangrijkste.

Een aarde die 3,2 graden opwarmt, in plaats van de afgesproken 1,5 graad in het klimaatakkoord. Dat vraagt om meer klimaatactie. Onze leden doen er een schepje bovenop. Wij willen de CO2-uitstoot verminderen met 60% voor 2030. Lees meer 👇https://t.co/2iAoSwmjH2 — D66 (@D66) November 27, 2020

Bij D66 zijn ze er blijkbaar volledig van overtuigd dat een hogere belasting op vervuiling enorm gaat helpen. Niemand binnen die partij staat er kennelijk bij stil dat bedrijven die belasting gewoon door zullen gaan rekenen naar de consument. Of dat weten ze stiekem wel maar draaien daar liever omheen. Die kans zit er ook dik in, kijk maar:

“D66 kiest in haar verkiezingsprogramma voor een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op vervuiling. Zo gaat de groene keuze lonen en wordt werken aantrekkelijker. We scherpen de nationale CO2-belasting aan en voeren een generieke heffing in voor de industrie. We bouwen vrijstellingen en uitzonderingen op de energiebelasting af, net als subsidies op fossiele projecten. Tegelijkertijd helpen we de industrie om sneller te verduurzamen.”

De industrie moet die CO2-belasting gaan bekostigen en de Energiebelasting gaat dus weer omhoog. En “helpen de industrie te verduurzamen” gaat ook met belastinggeld. Met deze lui aan de macht financier je dus straks de windmolenproducent, die zo’n ding naast je huis bouwt zodat de D66’er eindelijk z’n Quooker de hele dag kan laten stoken en z’n Tesla (die je ook hebt gesponsord) op kan laden. Maar dan krijg je er misschien wel even een goed gevoel voor terug!