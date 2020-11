Dit is verbroedering! ‘Forum voor Democratie reageert geschokt over gewelddadige anti-Wilders video’

Net nu we dachten even vrij te zijn van terreur, werd er op het internet een misselijkmakende video gepubliceerd waarin ‘een man’ kogels losschiet op een portret van PVV-leider Geert Wilders. Meerdere politici hebben inmiddels hun afschuw hierover uitgesproken, maar het Forum voor Democratie barste bijna helemaal uit hun voegen.

Vanavond verscheen op het internet een smerige en enge video van een man die kogels afvuurde op een portret van Geert Wilders. Laatstgenoemde heeft dan ook direct aangifte gedaan bij de politie. En terecht. We weten allemaal hoe het is afgelopen met Pim Fortuyn.

“Het wordt steeds gekker met bedreigingen”, zegt Wilders in een reactie tegen de NOS. “Ik hoop dat het Openbaar Ministerie eindelijk eens een keer in actie komt tegen bedreigers.”

Helaas was niemand (en op zich ook wel begrijpelijk in dit geval) namens de PVV bereikbaar voor een reactie op dit ernstige voorval. Twee prominente FVD’ers -te noemen: Paul Cliteur en Joost Eerdmans- waren wél beschikbaar voor een reply.

Zo laat onze huiscolumnist Paul Cliteur weten:

“Gaan schieten op een afbeelding van iemand kan worden geïnterpreteerd als een oproep tot geweld tegen de persoon die is afgebeeld. Dat valt dus niet onder bescherming van de vrijheid van expressie.”



‘Geert Wilders eerder over het gevaar van kogels van…’

Cliteur vervolgt: “Dat is maar goed ook. […] Wilders is het meest bedreigde persoon van Nederland. En we weten allemaal dat er vele mensen rondlopen met moordplannen jegens zijn persoon.”

Joost Eerdmans – het erfgoed van het Fortuynisme

Joost Eerdmans, de nummer vier op de lijst van FVD, reageert ook verbolgen over de verschrikkelijke video:

“Dit is strafbaar. Dit is aanzetten tot geweld! Ik ben benieuwd of het Openbaar Ministerie haar ballen durft te tonen.”