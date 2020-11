Dit zijn de populairste zorgverzekeringen van 2021

De prijzen van alle zorgverzekeraars zijn zoals ieder jaar in november bekendgemaakt.

Met het vergelijken van zorgverzekeringen valt veel geld te besparen.

Om een goede keuze te maken, volgen hier de vijf populairste zorgverzekeringen van dit moment.

Ziezo Zilveren Kruis

Deze variant van het Zilveren Kruis betreft een online verzekering, waarbij uit twee basisverzekeringen kan worden gekozen, de Ziezo Selectief en de Ziezo Basis.

De Ziezo Selectief is door de Consumentenbond uitgeroepen tot de beste basisverzekering.

Kies je voor de Selectief verzekering, dan heb je wel een beperkte zorgkeuze.

Deze Selectief verzekering sluit je af vanaf 109,25 per maand. Bekijk hier de Ziezo zorgverzekering.

Ditzo

Pluspunt van deze verzekering is de 100% keuzevrijheid. Dit geldt voor huisartsen en ziekenhuizen. Kies je voor Ditzo, dan kies je voor de meest duurzame zorgverzekering van Nederland. Als jij meerdere verzekeringen onderbrengt bij Ditzo (woonhuis, auto) ontvang je extra korting. Qua prijs-kwaliteitverhouding wordt Ditzo als beste zorgverzekering bestempeld. De Ditzo Goede Keuze verzekering met ruime zorgkeuze sluit je af vanaf 109,85 per maand. Bekijk hier de Ditzo zorgverzekering.

OHRA

Ook bij OHRA heb je keuzevrijheid. Bij OHRA kan je een aanvullende polis kiezen en een losse tandartspolis. Een extra service van OHRA is de pechvogelhulp. Hierbij ben je voor 10.000 euro gedekt voor extra medische kosten bij een ongeval in Nederland.

Kies je voor OHRA, dan kies je voor een volledig online zorgverzekering.

De OHRA basis sluit je af vanaf 126,75 euro per maand. Bekijk hier de OHRA zorgverzekering.

Univé

Met keuze uit maar liefst drie basisverzekeringen, drie aanvullende pakketten en vier tandartspakketten biedt Univé een ruime keuze aan haar klanten. Ook hier de keuzevrijheid voor een tandarts of ziekenhuis bij de basisvariant. De Univé Select kent een echter weer de beperkte zorgkeuze en deze sluit je af vanaf 110,90 per maand. Bekijk hier de Univé zorgverzekering.

Just

Als merk van CZ biedt Just een app waarmee je alles omtrent je zorgverzekering regelt.

Daarnaast kan je bij CZ kortingen verwachten op het gebied van brillen, fitness, anticonceptie en dergelijke. De Just Basis kent een ruime zorgkeuze. De Just Basis verzekering sluit je af vanaf 111,70 per maand. Bekijk hier deJust zorgverzekering.

Veruit de populairste zorgverzekering is de Zilveren Kruis Ziezo verzekering.

Met de maximaal haalbare sterren (vijf), scoort deze verzekering erg goed.

De premie is bovendien de laagste.

Maak een weloverwogen keuze

Om een goede keuze te maken is het verstandig, op papier te zetten, waar jij het afgelopen jaar gebruik van hebt gemaakt op het gebied van medische zorg.

Heb jij een chronische aandoening of verwacht jij het komende jaar uitgebreide zorg nodig te hebben, houd daar dan rekening mee bij je keuze. Een uitgebreide verzekering is voor jou dan handig.

Realiseer je wel, dat de meeste tandartsverzekeringen een wachttijd van een jaar kennen, voor ze overgaan tot de vergoeding van dure behandelingen bij de tandarts. Weet jij dat er kosten aankomen, dan zullen deze niet direct vergoed worden.

Kies een zorgverzekering die past bij jouw wensen en portemonnee. Kies weloverwogen, daar bespaar je mee!