Diversiteitscrisis bij D66! ‘Kandidaten van kleur trokken zich terug omdat ze door de partij onderaan de lijst werden geplaatst’

D66 zou kampen met flinke kritiek vanuit hun eigen achterban op de samenstelling van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zo zou Sigrid Kaag liever hebben gekozen voor vertrouwde ‘witte’ gezichten op de D66-lijst in plaats van mensen van kleur.

Nieuwsuur schrijft dat de voorzitter van de D66-diversiteitscommissie laat weten dat meerdere geschikte kandidaten van kleur zich teleurgesteld hebben teruggetrokken, omdat ze onderaan op de kandidatenlijst werden geplaatst. “Als wij niet kunnen bedenken dat in de top-5 iemand met een andere achtergrond aanwezig moet zijn, dan hebben we een boot gemist”, aldus Janarthanan Sundaram, de voorzitter van de D66-diversiteitscommissie.

Volgens deze zelfde Sundaram zegt D66 weliswaar hoog in te zetten op diversiteit, maar valt dat in de praktijk zwaar tegen. Zelf stond hij in eerste instantie ook op de kandidatenlijst van D66, maar hij besloot zich terug te trekken om er achter de schermen voor te zorgen de partij in de toekomst nog diverser te maken. “Als ik nu zou kiezen om in de Tweede Kamer te gaan, dan zou ik voor mezelf kiezen. Maar ik zie nu dat er ook in onze partij nog veel moet gebeuren”, zo betoogd Sundaram tegenover de NOS.

Er zou dan ook intern gedoe zijn over de kandidatenlijst van D66. Verkeerd de partij van Sigrid Kaag nu dan in een identiteitscrisis? Volgens Sundaram wel: “Meerdere kandidaten met een diverse culturele achtergrond hebben gesolliciteerd, maar kregen een lage plek aangeboden. Zij bedankten voor de eer.”

Overigens presenteerde D66 onlangs zo’n beetje hun meest diverse lijst in de geschiedenis van de partij, maar een prominente plek voor LHBTI’ers. Hoe divers de lijst van D66 echt is mag u zelf oordelen: