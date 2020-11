FVD neemt rol VVD over: Baudet komt op voor automobilisten

Daar waar de VVD van weleer nog de spottende bijnaam had van de ‘vroemvroempartij’, is daar vandaag de dag nog weinig van te merken. Tien jaar Rutte heeft weinig opgeleverd voor de automobilisten in Nederland, en dan hebben we het nog niet eens over de gigantische stijgingen van de belastingen.



Mede door de megalomane klimaatplannen, die ons kilometers aan grond kosten voor windmolenparken en zonneakkers, zijn de belastingen de laatste jaren gigantisch gestegen.

Ook de automobilisten moesten het ontzien, door de stikstofwaanzin zijn we in Nederland teruggegaan van 130 km/u naar 100 km/u. De VVD laat zich de laatste jaren niet van zijn beste kant zien; de belastingen zijn NIET gedaald, de automobilist wordt keer op keer gestraft en het asielbeleid werkt nog steeds niet goed. Baudet wil hier verandering in brengen met zijn partij.



Al jaren loopt, met name links, maar keer op keer te zeuren op het neoliberalisme. Dat de deregulering zo desastreus is maar in werkelijkheid is er juist géén sprake geweest van deregulering. De overheid is alleen maar groter geworden, de regelgeving is alleen maar uitgebreid, en de belastingdruk is toegenomen. Economisch gezien is Nederland niet liberaler geworden, maar juist verstikkender.

Hopelijk komt hier in de toekomst verandering in.