Hans Wiegel: “De VVD is teveel opgeschoven naar links, dat is een onhandige koerswijziging!”

Het VVD-monument van statuur, Hans Wiegel, is niet te spreken over de huidige koers van de partij. Volgens Wiegel is de VVD onlangs teveel naar links opgeschoven. “Een onhandige koerswijziging”, aldus de VVD-coryfee.

“Heel veel mensen die op de VVD stemmen zitten daar niet op te wachten”, aldus Wiegel bij WNL op Zondag. “Ik zorgde altijd dat er rechts van de VVD geen ruimte was. Ik ben er een beetje somber over. Hoe gaat dit uitpakken?”

Volgens Wiegel hebben we helemaal niks te vrezen voor het Forum voor Democratie, dat nu op een krappe 8 zetels staat in de peilingen. Wel moeten we oppassen voor de invloed van Geert Wilders en zijn PVV, die ook nu nog alles behalve lijkt uitgespeeld. “De PVV is de gevaarlijkste concurrent op rechts”, aldus Wiegel.

Zondagmorgen 10 uur: VVD-prominent Hans Wiegel bij Rick Nieman. Over Haagse perikelen en het VVD-congres. Mis het niet! WNL Op Zondag, 10 uur, NPO1 #wnl @VVD #vvdcongres #rutte pic.twitter.com/TMewcEdqN0 — WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) November 21, 2020

In de peilingen lijkt de VVD het, ondanks de kritiek van Wiegel, vooralsnog uitstekend te doen. Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond staan de liberalen met 36 zetels zelfs fier bovenaan. De PVV volgt op rechts met 24 zetels en FVD moet het doen met slechts 8 zetels. Code Oranje lijkt daarentegen de nieuwe binnenkomer in Den Haag: die partij staat robuust op iets meer dan een zetel.