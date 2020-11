Ik zeg het héél duidelijk: racisme heeft geen plaats in de politiek!

Gisteren publiceerde GeenStijl weer een paar prive-appjes van JFVD’ers. Hoewel ik er een broertje dood aan dat mensen de inhoud van dit soort privé-gesprekken doorgeven aan ánderen, en hoewel ik helemaal klaar ben met GeenStijl omdat ze al maanden een hetze voeren, moet mij wel iets van het hart: deze berichtjes maken me bij-zon-der misselijk.

Ik maak dit dus toch maar even duidelijk: elk individu dat racistisch is dient uit elke partij gezet te worden, of het nou FVD VVD D66 of GroenLinks is. ‘Jongeren’ (en trouwens ook ouderen) met ronduit racistische denkbeelden moeten WEG. Punt.

Hier zijn de appjes. Ik plaats ze niet hier omdat ik de inhoud ervan niet op deze site wil zien. Als die berichten afkomstig zijn van die Ruben (met wie ik overigens letterlijk nog nooit contact heb gehad), als uit onderzoek blijkt dat hij racistisch tot op het bot is feitelijk, moet die onmiddellijk op zoek naar een andere baan. Geen enkele werkgever moet dat accepteren, en al helemaal geen werkgever die in de politiek zit. En ja, het is een goede, juridisch grondig argument om iemand de wacht aan te zetten.

Dat dit niet via trial by media moet gebeuren is evident. Je kunt niet zeggen: “OMG GeenStijl publiceert wat screenshots, weg met hem!” Het moet goed uitgezocht worden en op basis van dat onderzoek moeten er harde (indien nodig) conclusies getrokken worden. Want racisten gaan maar lekker naar de NVU ofzo. Die moet je met geen stok willen aanraken.

Dus. Als Baudet deze strijd uiteindelijk wint — en hij lijkt nog altijd aan de winnende hand te zijn, want de stappen van het bestuur van gisteren lijken mij juridisch onhoudbaar — moet dat onderzoek waar hij het eerder over had er wél komen. En als vervolgens uit dat onderzoek blijkt dat er radicale elementen rondlopen bij JFVD én dat er zelfs iemand is binnengeslopen bij de inner circle, dan moet daar iets aan gedaan worden.

En nee, het is niet relevant of die persoon “net een huis heeft gekocht” of niet.

Hier is wat er gedaan moet worden als dit er eenmaal opzit: er moet onderzocht worden of die apps afkomstig zijn van de persoon in kwestie. Als blijkt dat dit zo is moet vervolgens gekeken worden of hij een patroon heeft van het maken van zulke opmerkingen. Dan moet vastgesteld worden of hij het méénde of dat het (bijzonder smakeloze) grappen waren. Als blijkt dat a) het zijn berichten waren, b) hij een patroon heeft van het verzenden van dit soort walgelijke gekkigheid, en c) het zijn echte denkbeelden zijn, dan moet hij op straat worden gezet. Indien blijkt dat de antwoorden anders zijn, dan kunnen andere stappen genomen worden. Maar het moet wél uitgezocht worden én de bereidheid móét er zijn om racisten eruit te gooien.

Overigens zegt dit natuurlijk niets over Baudet zélf. Ik ken hem behoorlijk lang en heb hem nog nóóit op een racistische uitspraak kunnen betrappen, terwijl we wel zo ongeveer ieder mogelijk onderwerp besproken hebben in het verleden. Sterker nog, in gesprek met mij heeft hij zich altijd heel hard verzet tegen alles dat racistisch is. Ik ken hem dus, en weet dat hij géén racist is. Geen antisemiet. En geen hater van wie dan ook op basis van afkomst, ras, of geloof. Het is een grove schande dat ik dat moet zeggen terwijl iedereen die hem persoonlijk kent dit kan beamen — maar niet iedereen dat doet uit politiek belang. Ook dát is misselijkmakend.

Ik bedoel maar, zou een racist dit delen?

Juist daarom is het van belang dat, als Baudet dit wint, hij dit onderzoek laat doen en actie neemt als dat nodig blijkt te zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit inderdaad gebeurt. Want, laten we dit vooral niet vergeten, hij wilde dit onderzoek al laten uitvoeren voor de coupplegers in actie kwamen. Als Wybren van Haga en Paul Cliteur daartoe in staat waren gesteld door hun partijgenoten was er ondertussen misschien al een bijltjesdag geweest.