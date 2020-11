In maart weer op Rutte stemmen? Wees dan niet verbaasd als de EU- en immigratie-puinhoop nog véél groter wordt!

Wie eerder op premier Rutte heeft gestemd en ook voor maart 2021 overweegt op hem te stemmen kiest voor exact het tegenovergestelde wat hij wil. Dat is de stelling van Frits Bosch, die aan de hand van tien vragen een oproep doet aan iedereen in Nederland om de VVD links te laten liggen bij de stembusgang van aanstaand voorjaar.

Beste mensen, stel u wordt gevraagd:

1. “Wilt u dat we ermee doorgaan dat jaarlijks gemiddeld zo’n 200.000 immigranten ons land laten binnenkomen, inclusief moordenaars, raddraaiers, jodenhaters, homohaters, koppensnellers, vrouwenonderdrukkers en Westen-haters? En de opvang vindt plaats op úw portemonnee.” Dan zegt u: “NEE! Dat nooit! Mijn geld moeten we niet zó absurd besteden!”

2. “Bent u het ermee eens dat ruim €100 miljard van úw belastinggeld doorgesluisd wordt naar Zuid-Europese landen om hen te ondersteunen? Een bodemloze put, onze solidariteit zonder wederkerigheid, ten koste van onze zorg, onderwijs en politie.” Dan zegt u: “NEE! Dat nooit! Het is mijn geld en dat besteed je hier!”

3. “Wilt u dat zo’n €5 miljard van úw belastinggeld geïnvesteerd wordt in een bedrijf dat al 10 jaar geen winst maakt en feitelijk failliet is (KLM) terwijl iedereen begrijpt dat dit water naar de zee dragen is?” Dan zult u zeggen: “NEE! Dat nooit! Mijn geld moet je niet zó absurd besteden!”

4. “Wilt u meer of minder kans dat u onthoofd wordt of met een mes vermoord wordt of neergeknald wordt door een geïmporteerde religieuze fanaat?” Dan zegt u: “Dat nooit! Dat wil ik helemaal niet!”

5. “Er zijn hier specifieke bevolkingsgroepen die zes keer hoger scoren in de criminaliteitsstatistieken. Wilt u méér of minder van hen?” Dan zegt u: “NEE, helemaal niet!”

6. “Wilt u soevereiniteit overdragen aan de Europese Unie, een morbide moloch en geldgraaier, zodat we steeds minder over onze eigen zaken beslissen, zodat úw belastinggeld gaat naar anderen in de EU?” Dan zegt u: “NEE, dat wil ik helemaal niet. Het is míjn geld en dat besteed je hier!”

7. “Wilt u dat het Nederlandse landschap ondemocratisch wordt volgepropt met windmolens en zonnecellen? En wilt u van het gas af naar de warmtepompen? Dat gaat u vele duizenden euro’s kosten. Daar gaat u voor kromliggen. Wilt u dat?” Dan zegt u: “NEE, dat wil ik niet!”

8. “Wilt u dat er een inclusief beleid gevoerd wordt op basis van huidskleur, religie, geslacht en seksuele geaardheid? Waarbij anderen die deze eigenschappen niet bezitten gediscrimineerd worden? En ons land versneld tribaliseert?” Dan zult u zeggen: “NEE, dat wil ik niet! Dat is racistisch en zelfs fascistoïode!”

9. “Zullen we de meritocratie en de marktwerking op een veel lager pitje zetten, zoals de PvdA wil, zodat China ons versneld economisch kan overheersen?” Dan zult u zeggen: “NEE, dat wil ik niet! We kunnen die Chinezen niet vertrouwen, het zijn onderdrukkers!”

10. “Wilt u dat we steeds meer afscheid nemen van ons culturele erfgoed, Zwarte Piet en onze identiteit? Wilt u dat uw vrijheid van meningsuiting nóg meer aan banden wordt gelegd?” Dan zegt u: “NEE! De hemel verhoede! Dat nooit!”

Dat wilt u niet! U kreeg het allemaal wel in tien jaar Mark Rutte. En ondanks dat u het allemaal NIET wilt, stemt u toch weer Rutte, die Nederland “een teer vaasje” vindt. Dan moet u niet verbaasd of boos zijn dat de puinhoop nog véél groter wordt na aanstaande maart! Succes!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.