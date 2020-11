Lokale VVD omarmt het ‘meest linkse VVD-verkiezingsprogramma ooit’ en kijkt uit naar “prettige samenwerking” met Joe Biden

Nadat de VVD onlangs hun meest linkse verkiezingsprogramma ooit presenteerde, denkt een lokale fractie van die partij alvast likkebaardend aan een “prettige samenwerking” met de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. Het laat duidelijk zien aan welke kant de huidige VVD staat en welke koers ze verder willen varen: Tot aan de haven van Democratisch-bolwerk New York.

Het is nog maar een dag geleden dat de VVD hun radicaal-linkse partijprogramma presenteerde. De opeens (nu het ze uitkomt in de peilingen!) antikapitalistische partij van Mark Rutte heeft aangegeven een linkse koers te willen varen. Als het aan de lokale VVD-fractie uit De Bilt ligt zelfs tot in de haven van New York.

VVD De Bilt feliciteert Joe Biden met zijn uitverkiezing tot 46e president van de Verenigde Staten van Amerika. Ook wij kijken uit naar een prettige samenwerking #Elections2020 — VVD De Bilt (@VVDBilt) November 7, 2020

De VVD hoopt namelijk op een vruchtbare samenwerking met de onlangs tot president verklaarde Democraat Joe Biden. Het is de vraag of Biden zich in zijn fysieke toestand nog kan herinneren waar Nederland demografisch gezien precies ligt, of dat hij überhaupt nog nooit van het bestaan van Nederland heeft vernomen. Maar de VVD ziet het dus wel zitten met Biden.

We luiden een nieuw tijdperk in. Dat van de wederopbouw van de middenklasse. Klaas Dijkhoff: "Samen aan de slag!" Lezen? 👉 https://t.co/yQeXpE2hkQ pic.twitter.com/0FuQd20UkR — VVD (@VVD) November 6, 2020

Update:

Ook minister-president en VVD-lijsttrekker Mark Rutte heeft zich inmiddels aangesloten bij de euforie van de Democraten en schrijft op Twitter:

“Namens het kabinet feliciteer ik Joe Biden en Kamala Harris van harte met hun overwinning bij de spannende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik kijk ernaar uit om de goede relatie tussen onze landen voort te zetten en hoop hem hier snel persoonlijk over te spreken.”

Wat we nu in ieder geval weten: Een stem op de VVD is voortaan een stem op links. De enige rechtse partijen die dan ook nog overblijven in Nederland zijn de PVV, FVD, Code Oranje en de SGP. En nee, inderdaad niet dat zooitje ongeregeld van Henk Otten die toch geen zetel gaat halen. Tot zover gaan we weer over op de orde van de dag.