Mat Herben: ‘Als FvD nog op 20 zetels had gestaan, had je die top-10 heus niet gehoord’

In gesprek met De Telegraaf legt Mat Herben uit waarom er in zijn ogen vaak ruzie is bij nieuwe partijen. Het is vaak een zaak van botsende ego’s, maar soms speelt er meer. In het geval van Forum voor Democratie, zegt Herben, kun je er vergif op innemen dat de bom niet gebarsten was als de partij nog steeds op 25 zetels stond in de peilingen.

“Weet je wat het is,” zegt Herben over de clash tussen de Nanninga-vleugel en de Baudet-fractie, “als je een partij opricht op landelijke thema’s, anti-islam, -immigratie, -klimaat, dan trekt dat mensen aan die op die thema’s iets willen veranderen. Die worden ongeduldig als ze zich in een gemeenteraad of provincie met zwembaden en stoplichten moeten bezighouden. Die gaan vervelend doen, zeker als de peilingen dalen en er een kandidatenlijst moet komen.”

“Maar, gaat hij verder, “als FvD nog op 20 zetels had gestaan, had je die top-10 heus niet gehoord.”

En daar zit voor veel aanhangers van Baudet natuurlijk nou juist de kneep. Net als Herben zijn zij ervan overtuigd dat de bom alleen maar barstte omdat FVD er minder florisant voorstaat in de peilingen dan voorheen. Het gaat de critici, zeggen zij, niet om allerlei morele overwegingen — Baudet is wie hij altijd is geweest. Hij is niet veranderd. Het enige dat wél veranderd is, is de stand van zaken in de peilingen

Herben weet waar hij over spreekt. Als oud-leider van LPF was hij getuige van de implosie (en explosie) van die partij.