NOS praat met superatleet die tot corona 30 kilometer PER DAG rende… maar nu niks meer kan

De NOS heeft gisteren een nieuw artikel gepubliceerd waarin de staatsomroep zijn best doet ons enorme angst aan te jagen in verband met het nieuwe Chinese coronavirus. Ja, we weten het: het is een kutvirus. Sommige mensen hebben er echt enorm last van. En ja, triest genoeg overlijden er ook mensen aan — met name mensen van 70+ die al last hebben van andere issues, maar toch. Het is alles behalve leuk.

Maar: het is niet half zo dodelijk als we eerst vreesden. Sterker nog, het sterftecijfer lijkt momenteel ergens rond 0,25% te liggen. Daar kunnen we wel mee dealen.

Helaas lijkt de NOS daar niet van op de hoogte te zijn. En dus gaat de staatsomroep maar door met het publiceren van angstporno. Nu is er een stuk verschenen op de website van de staatsomroep waarin een paar patiënten vertellen dat hun coronavirusbesmetting echt heel erg was. Dat ze eerst heel actief waren, maar nu niets meer kunnen.

Voorbeeld? Pieter. Een tot voor kort “kerngezonde dertiger.” Deze meneer, die anoniem is, beweert dat hij in maart positief testte. ‘ De datum is hij vergeten, zijn kortetermijngeheugen werkt niet meer zo goed. “Ik was helemaal uitgeteld. Het was echt van sportfanaat tot bedlegerig.” Pieter knapte dankzij zijn goede conditie wel betrekkelijk snel op.’

Maar sindsdien is hij heel kortademig. Kan niks meer.

“Mijn hele leven ligt in de soep,” aldus Pieter. “Mijn werk kan ik waarschijnlijk wel vergeten. Dat vraagt veel te veel lichamelijke inzet. Normaliter rende ik dagelijks dertig kilometer door de polder, nu ben ik blij als ik de supermarkt op de hoek haal. En die aluminiumhoedjes maar zeggen dat het gewoon een griepje is. Ze hebben geen idee.”

Wat? Pieter beweert dat hij dagelijks 30 kilometer door de polder rende? Serieus? En de NOS schrijft dat zomaar op, want hartstikke geloofwaardig?

Mensen, 30 kilometer per dag komt neer op 210 kilometer per week. En dat komt neer op 5 marathons per week. PER WEEK. Per jaar zijn dat er dan 260.

Jawel, de NOS sprak met een man die beweert dat hij ieder jaar het equivalent van 260 marathons per jaar rende. Tweehonderdzestig.

Weet je wat dat doet met je lichaam? Als je een marathon rent moet je daarna herstellen. Een marathon is een enorme aanslag op je lichaam — hoe goed getraind je ook bent. Dit is dan ook waarom hardlopers geadviseerd worden om maximaal twee marathons per jaar te doen.

Oké, maar Pieter rende geen hele marathon per jaar. Hij deed ‘slechts’ 30 kilometer. Per dag. Dat is 71% van een marathon… en ja, ook dat is een behoorlijke aanval op je lichaam, zeker als we ervan uitgaan dat Pieter geen hoogprofessionele begeleiding heeft omdat hij niet een topsporter is.

Want laten we eens kijken naar wat topsporters doen. Welnu. De universiteit van Indiana deed onderzoek naar de training van Amerikaanse atleten die zich wilden kwalificeren voor de Olympische marathon. Weet je wat daarbij opviel? “Mannelijke atleten renden gemiddeld 90 mijl per week met een piekweek van 120 mijl.” Dat komt neer op gemiddeld 144 kilometer per week en een piekweek van 192 kilometer. Zelfs de piekweek van deze atleten was lager dan de gewone, normale, gemiddelde week van Pieter. Aldus Pieter zelf én zijn vrienden van de NOS.

Zoals deze twitteraars stellen:

30 km hardlopen per dag?? Dat haalt zelfs de wereldrecordhouder marathon niet in trainingen… — Realistisch Nieuws (@RNnieuws) November 9, 2020

DERTIG kilometer? Elke dag? Echt waar? En nog nooit naar de Olympische Spelen gestuurd? Ons beste atletische talent zit thuis, mensen. — Ines (@InesvanBokhoven) November 9, 2020

Beste Pieter, het zou plezant zijn als je even publiek gaat zodat je bewijs kunt leveren dat je werkelijk 30 kilometer hardliep. Elke dag. Want als dat zo is ben je ongetwijfeld beroemd in de scene en heb je vast devices om die statistieken te bewijzen.

Hé Facebook, hé Twitter, kan er alsjeblieft een melding bij dit artikel van de NOS komen waarin gesteld wordt dat “de informatie in dit artikel wordt ter discussie gesteld,” zoals jullie ook met Donald Trump doen, iedere keer dat hij iets tweet waar de linkse overlords niet blij mee zijn?

Overigens twijfel ik er niet aan dat er mensen zijn die echt heel ernstig ziek zijn geweest van corona en er nog steeds de gevolgen van ondervinden. Maar moet je nou echt een man erbij halen die overduidelijk ofwel zaken verzint, dan wel enorm overdrijft, om dat punt te maken?

