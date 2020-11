Oepsie! KOZP-fanatiekelingen protesteren tegen Zwarte Piet, maar staan in Breda in plaats van Harlingen…

In Breda verzamelden vandaag zo’n vijftig die-hard activisten zich om te betogen tegen Zwarte Piet. Dat is natuurlijk hun goed recht, alleen stonden ze helemaal op de verkeerde plaats. Zoals DDS vandaag eerder al schreef kwam de Goedheiligman met zijn Zwarte Pieten aan in het Friese Harlingen. Een hard gelach dus.

Volgens HvNL waren er ongeveer vijftig aanhangers van de protestgroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op de been om te betogen tegen de -in hun ogen- racistische karikatuur Zwarte Piet. Ze droegen doeken en borden bij zich met teksten als ‘Black is beautiful’ en ‘racisten schaam je!’. Wat die twee met elkaar te maken hebben blijft vooralsnog onbekend.

Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel, hoewel ook dat nieuwe fenomeen onder sommigen wordt betwist. Er was ook een tegendemonstratie van ongeveer dertig aanhangers van Zwarte Piet, maar ook die stonden op de verkeerde plek, want Harlingen was de enige echte aanmeerlocatie waar Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten voet aan wal hebben gezet vandaag.

Gelukkig was er veel politie op de been om zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet uit elkaar te houden. Het laatste dat we moeten willen is een escalatie dat ten koste gaat van een -ooit zo- vriendelijk kinderfeest.