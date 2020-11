Oh, de ironie! Amsterdam wil mensen weren uit binnenstad: ‘vol is vol!’

In meerdere steden is het druk in het centrum vanwege Black Friday, wat steeds meer op een Black Week begint te lijken. De gemeentes Amsterdam en Maastricht hebben bezoekers opgeroepen om niet meer te komen. Als ze nou voor een BLM-demonstratie kwamen dan was er niets aan de hand geweest, maar shoppen is uit den boze!

‘Kom niet naar het winkelgebied in de binnenstad! Het is daar te druk’, schrijft de gemeente Amsterdam op Twitter. ‘In de Kalverstraat stellen we eenrichtingsverkeer in. De richting loopt vanaf de Dam naar het Spui’.

Kennelijk zit er toch een limiet aan hoeveel mensen er in een bepaald gebied rond kunnen struinen, want die is in Amsterdam overduidelijk bereikt. Op deze manier krijgen ze het coronavirus er nooit onder, want die slaat natuurlijk alleen grote massa’s demonstranten over. En deze mensen komen absoluut niet om te demonstreren, dus is er een groot probleem!

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zei eerder vandaag al dat het kabinet de verantwoordelijkheid voor het eventueel verbieden van Black Friday over de schutting kiepte bij de burgemeesters. Die zijn natuurlijk ontzettend terughoudend, want het stimuleert de economie en dat is hard nodig. Maar dit gaat wel een ontzettend effect hebben op de bevolking.

Voor de horeca is dit ronduit onrechtvaardig omdat zij nu inkomsten mislopen terwijl het water ze al aan de lippen staat. En de Nederlander kan straks weer toekijken hoe de tweede coronagolf zich binnen de kortste keren transformeert in een derde golf.