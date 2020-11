OMT: Kabinet, denk na over langere kerstvakantie

Een verdere versoepeling van de coronamaatregelen in Nederland zit er de komende tijd niet in. Dit schrijft het Outbreak Management Team in een advies aan het kabinet. Dit blijkt uit politieke bronnen. Ook wil het OMT, wat de belangrijkste adviseur van het Nederlandse kabinet is in de aanpak van de pandemie, dat onderzocht wordt of de kerstvakantie op alle scholen in ons land verlengd kan worden. Dit zou betekenen dat de scholieren en studeren een week eerder of juist een week langer vakantie hebben en de schooltas kunnen laten staan. Kritiek kwam hier direct op, want als de jeugd vrij is dan gaan ze wel met een boodschappentas iets anders doen of gewoon bij elkaar zitten. Het is dus nog maar de vraag of het kabinet het advies van het Outbreak Management Team ook daadwerkelijk over gaat nemen.

Nog altijd een grote druk op de zorg

Het Outbreak Management Team werd door het kabinet gevraagd om te bekijken of het mogelijk was om de coronamaatregelen te versoepelen. De adviseurs geven aan dat dit niet het geval is. Hierbij kijken ze naar de huidige ontwikkelingen, waardoor een verlichting simpelweg niet mogelijk is. De experts van het OMT vinden de situatie namelijk te instabiel in Nederland. Zo blijft het aantal besmettingen de laatste dagen op een hoog niveau in ons land en er is nog niet echt sprake van een afname. De druk op de zorg blijft bovendien groot. Er is daarnaast geen verklaring te bedenken waarom het aantal besmettingen niet verder daalt in Nederland. Eerder werd er in Den Haag nog serieus nagedacht over het openen van alle restaurants halverwege december, maar dit zal dus niet gebeuren.

Langere kerstvakantie

Bovendien willen de adviseurs van het Outbreak Management Team gaan onderzoeken of het verlengen van de kerstvakantie een rol kan spelen in het verder verlagen van de coronabesmettingen in Nederland. Het sluiten van scholen is natuurlijk genoemd als een maatregelen om de besmettingen te verlagen. Sterker nog, tijdens de eerste lockdown werd dit daadwerkelijk gebruikt en gingen de meeste scholen dicht. Toch wil het kabinet dit nu liever niet weer doen, het sluiten van de scholen wordt dan ook gezien als een laatste redmiddel. Een weekje kerstvakantie meer voor alle scholieren en studenten wordt dan ook gezien als een tussenoplossing. Of dit voldoende effect zal hebben moet blijken uit het onderzoek van het OMT.

Kritiek

Zoals net al genoemd is kwam er direct kritiek op het advies en het onderzoek van het Outbreak Management Team. Critici verwachten namelijk dat de scholieren en studenten als ze een weekje langer niet naar school hoeven alsnog elkaar op gaan zoeken. Dit zou mogelijk juist voor nog meer besmettingen zorgen. Het zou bovendien maar zo kunnen dat de jeugd hun portemonnee gaan trekken om een film, dierentuin of museum te bezoeken. Ook dit is eigenlijk niet de bedoeling en kan juist negatief gaan werken.

8 december

Inmiddels is het sowieso al wel duidelijk dat we dit jaar Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw op een andere manier zullen moeten vieren als in andere jaren. Daar zijn in principe best toe in staat, want het hele jaar lang hebben we ons al aan moeten passen. Deze feestdagen kunnen daar dan ook nog wel bij. Toch zou het maar zo kunnen dat het kabinet voor Kerst en Oud & Nieuw weer andere coronamaatregelen gaat hanteren. Dit zal pas duidelijk worden op 8 december, wanneer normaal gesproken de volgende persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge is. In de aanloop naar die datum wordt nog een nieuw advies verwacht van het Outbreak Management Team. Mogelijk worden de resultaten van het onderzoek naar de langere kerstvakantie dan ook bekend.