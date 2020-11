Ongelooflijk: DDS werd in de gaten gehouden door Defensie

Met de onthullende reportage van NRC worden enkele dingen pijnlijk duidelijk. Naast het feit dat Defensie lak had aan alle geldende regels en aan burgerspionage deed werden ook wij van DDS in de gaten gehouden door de LIMC. Defensie heeft maandenlang data verzameld en analyses gemaakt over mogelijke nepnieuws en desinformatie door personen, bewegingen en dus ook media. Echter blijkt er vrij weinig van te kloppen, want de verdenkingen over DDS slaan echt nergens op.





Het Defensieteam LIMC, Land Information Manoeuvre Centre, heeft een heus spinnenweb gemaakt met allerlei organisaties en bewegingen die mogelijk aan elkaar gelinkt zijn als het gaat om desinformatie en nepnieuws rondom corona.

Ook DDS staat erop, en wij worden gelinkt aan een club die Burgerfront.NL heet. Een zware aantijging om ons te betichten van nepnieuws over corona en ons te linken aan een club waar niemand van de redactie tot vandaag van had gehoord. Concreet bewijs van Defensie zou wel fijn zijn.

De redactie heeft even rond geneuzeld op de site van Burgerfront en ziet nu niet direct wat de link tussen ons platform zou zijn en het platform Burgerfront.

Het is een schande dat DDS op deze manier indirect wordt gelinkt aan allerlei clubs waar wij helemaal geen common ground mee hebben. Op deze manier wordt de redactie weggezet als supporters van anti-vaxx, occultiste en esoterische gedachtes.

Defensie, en ook het artikel van het NRC, komt met geen enkel bewijs om ons te linken aan deze clubjes. Maar het meest trieste aan dit verhaal is nog wel dat Defensie dus haar eigen bevolking bespioneerd. Defensie overtreedt tal van regels door deze actie, maar zal natuurlijk haar handen in onschuld wassen. Onder het mom van ‘veiligheid’. Walgelijk.

Het zou fijn zijn als Defensie op het matje wordt geroepen voor deze actie. Want het bestuderen van individuen en Nederlandse organisaties mag helemaal niet. Ook NRC erkent dit:

“Dat is ongekend, het leger mag nauwelijks iets in Nederland. Militairen mogen online net als andere ambtenaren hooguit op de website van de NOS kijken welke demonstraties tegen coronamaatregelen eraan komen, of zien wat trending topics zijn op Twitter. Maar een Facebookaccount van een individu bestuderen mag niet, sowieso niets wat tot individuen leidt. Laat staan online groepen bezoeken om een protestbeweging in kaart te brengen. Dat is inlichtingenwerk en aan strenge regels gebonden.”

LIMC is veel te ver gegaan in haar acties. In de rapporten die zijn ingezien door het NRC blijkt ook dat bijvoorbeeld een tweet van Wilders als bron wordt aangehaald. Naast ‘alternatieve’ media – ook The Post Online wordt genoemd in een rapport – werden dus ook individuen in de gaten gehouden. En dit is nog maar wat het NRC kon inzien, wie weet deden ze nog wel veel meer.

“In de wekelijkse rapporten worden bijvoorbeeld NRC en RTL Nieuws steevast als ‘traditionele media’ geduid, Elsevier, Vrij Nederland, LINDA. en Shownieuws als ‘niet-traditionele media’ en The Post Online of Viruswaanzin als ‘alternatieve media’.”