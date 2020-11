Bizar: Nederlandse krijgsmacht bespioneerde Nederlandse burgers en bewegingen

NRC heeft zojuist een bizarre onthulling gepubliceerd. Sinds de uitbraak van het coronavirus en Nederland langzaam op slot ging besloot het leger om bepaalde groepen in de gaten te gaan houden – lees: te bespioneren. De Nederlandse krijgsmacht besloot om zich te gaan gedragen als de AIVD en massaal Nederlandse burgers te bespioneren. Ze hebben hiervoor een heel netwerk van coronacritici in de gaten gehouden. Van Robert Jensen tot aan de Gele Hesjes.





Zonder mandaat heeft Defensie op eigen houtje besloten om bepaalde groepen en burgers in de samenleving in de gaten te houden. In het geheim heeft Defensie een team opgericht, Land Information Manoeuvre Centre (LIMC), het team werd halverwege maart opgericht om zicht te krijgen op de coronacrisis en het nepnieuws in kaart te brengen.

Defensie heeft normaliter maar beperkte mogelijkheden om te opereren binnen Nederland, en wat ze nu hebben gedaan valt natuurlijk al helemaal niet onder de toegestane bevoegdheden. Ze begeven zich op het terrein van de AIVD en de politie. Nu blijkt uit de reportage dat Defensie al langer een centrum wilde hebben om te kunnen experimenteren met informatie als wapen, en de coronacrisis was natuurlijk de perfecte gelegenheid.

LIMC heeft tal van data verzameld over groepen zoals Viruswaanzin en de Gele Hesjes maar ook individuen doken op in het rapport. Zo zou een tweet van Geert Wilders als bron worden gebruikt.

Minstens één militair is undercover gegaan op een online platform met complotdenkers aldus bronnen van het NRC. Defensie ontkent dit, dit zouden ze namelijk niet mogen doen – maar mensen bespioneren mag dan weer wel.

Dat de groei van het aantal Viruswaanzin-adepten met de dag groeit, en zorgelijk is in sommige gevallen, dat beseffen wel meer mensen. Maar dit is zeker geen legitieme reden dat Defensie op eigen initiatief beslist om haar eigen bevolking te gaan bespioneren. We hebben nog altijd de pers, die als controlerende macht werkt, en ook de politie en de AIVD, die dit soort instanties en mensen terechtwijzen.

In een vrij land mogen ook coronawaanzinnigen hun mening uiten, of deze mening nu klopt of niet, ze hebben het recht hiertoe. Kan je het niet uitstaan dat deze mensen onzin verkopen dan zorg je voor een weerwoord, zoals de reguliere media de afgelopen maanden doen. Wanneer zij te ver gaan en oproepen tot geweld en daardoor de openbare orde bedreigen dan hebben we gelukkig altijd nog de mensen van de AIVD en de politie om in te grijpen. Maar Defensie? Bemoei je liever met je eigen taken en neem niet de rol over van de AIVD en de politie.