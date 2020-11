Oostenrijk sluit radicaal-islamistische moskee na horroraanslag in Wenen

Oostenrijkse autoriteiten hebben een islamitische moskee én een islamitische organisatie gesloten. Dit in verband met de vreselijke aanslag in Wenen.

Minister van Integratie Susanne Raab en minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer maakten vrijdag bekend dat de Tewhid moskee en de Melit Ibrahim Association gesloten werden. Dit gebeurde na een gesprek met de leider van Oostenrijks Islamitische Geloofsgemeenschap, Ümit Vural.

De moskee en associatie hadden banden met de 20-jarige terrorist die op maandag toesloeg in Wenen. Zowel de associatie als de moskee hadden een cultuur die “niet positief was over de Oostenrijkse staat en maatschappij,” wat in strijd met de Oostenrijkse wet is.

Niet alleen werden de moskee en associatie gesloten; Oostenrijk heeft ook intern ingegrepen in de ambtenarij. Er is namelijk bekend geworden dat de Slovaakse inlichtingendienst contact had gezocht met de inlichtingendienst van Oostenrijk over een radicale moslim die ammunitie had geprobeerd te kopen in Slowakije. De extremist in kwestie was de man die later de aanslag in Wenen pleegde.

En dat is niet alles: afgelopen zomer had de gek contact gehad met andere extremisten die al onder surveillance waren. Maar op de één of andere manier was de terrorist tóch nog door het oog van de naald gekropen.

Het hoofd van de Weense afdeling van de Oostenrijkse inlichtingendienst is daarom op non-actief gesteld. Want, zoals wel vaker bij aanslagen, eigenlijk hebben de diensten gewoon keihard gefaald. De dader kon deze vreselijke aanslag alleen maar plegen omdat de diensten niet opletten.

Let wel, niet omdat ze zogenaamd niet genoeg bevoegdheden hadden — die hadden ze wel — maar omdat ze gewoon niet scherp waren.