Peiling De Hond: 94% FVD-kiezers blij met Baudet

Deze week stond in teken van de hectiek bij Forum voor Democratie, en daarom is het niet gek dat de zondagspeiling van Maurice de Hond gaan over de chaos bij de partij. De Hond concludeert in zijn onderzoek dat Forum met Nanninga goed is voor 3 tot 4 zetels, Forum met Baudet is ook goed voor 3 tot 4 zetels. Ondertussen steunt 94% van de Forum-respondenten Thierry Baudet.





De Hond concludeert het volgende:

“Ongeveer een derde deel van degenen, die nu aangeven FVD te stemmen met Baudet als lijsttrekker, zouden dat ook doen als Eerdmans of Nanninga de lijsttrekker zou zijn.Als we deze antwoorden in onderlinge samenhang zien, dan kan gesteld worden dat het eigenlijk niet veel meer uitmaakt wat er uit de interne strijd bij FVD precies komt, een beter resultaat op 17 maart a.s. dan 3 à 4 zetels lijkt onhaalbaar. Met Baudet of met Eerdmans of Nanninga, dat maakt eigenlijk weinig uit. En als Eerdmans en Nanninga een nieuwe partij zouden oprichten dan zal die partij ook geen hogere score halen dan 2 à 3 en die gaan ten dele ook nog af van FVD.”

De strijd binnen de partij levert niemand echt grote winst op, zoals De Hond het beschrijft zijn beide kampen op dit moment maar instaat om vier zetels binnen te slepen.

Ondanks de heftige strijd van afgelopen week, en de tal van negatieve berichtgeving rondom de persoon Baudet blijft 94% van de overgebleven Forum-aanhang vertrouwen houden in een politicus zoals Baudet. De respondenten zijn duidelijk: de politiek heeft een persoon zoals Baudet nodig.

Dankbaar voor alle support! De mensen kijken dwars door de lastercampagnes heen. ❤️ pic.twitter.com/XoI9f2TMGZ — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 29, 2020