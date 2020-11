Peilingen: Zetelpotentie Forum onder Baudet of Nanninga precies gelijk

Afgelopen vrijdag kwam Maurice de Hond al met de nieuwe Tweede Kamerpeiling van deze week, na een week van gigantische politieke onrust bij Forum voor Democratie was iedereen benieuwd hoe hard dit de partij schaadde. Uit die peiling bleek dat Forum vijf zetels had verloren door de ontstane machtsstrijd binnen de partij.





Als we het onderzoek van De Hond erbij pakken zien we dat Forum tot op het bot verdeeld is, De Hond is namelijk van mening dat Forum met Baudet niet meer dan drie of vier zetels te pakken. Forum met Nanninga/Eerdmans aan het roer doen het in potentie niet beter, de partij blijft dan ook steken op drie of vier zetels.

De resterende electorale potentie van FVD, met Baudet of met Eerdmans/Nanninga is nog maar 3 a 4 zetelds, blijkt uit het onderzoek onder o.a. FVD-kiezers van PS2019. https://t.co/6aEf3a3IqW — Maurice de Hond (@mauricedehond) November 29, 2020

De partij die op dit moment het meest profiteert van de chaos bij Forum voor Democratie is, niet geheel verrassend, de PVV. Toch is het opmerkelijk dat Forumkiezers direct overstappen naar de PVV, aangezien de PVV in de kern toch echt een compleet andere partij is. Met name op de sociaaleconomische vraagstukken staan beide partijen lijnrecht tegenover elkaar.

Maurice de Hond had ook enkele stellingen gemaakt voor zijn respondenten en de resultaten hiervan zijn vrij interessant. Het is duidelijk zichtbaar dat veel mensen – ongeacht of ze nu links of rechts zijn – erkennen dat er ruimte is voor een partij tussen de VVD en de PVV. Er blijft in Nederland duidelijk behoefte aan een partij die zich profileert als een ‘rechtse’ VVD, of als serieuze alternatief – en coalitiewaardige partner – voor de PVV.

De Hond schat de kansen van een FVD met Nanninga, op dit moment, even groot in als kansen van FVD met Baudet, toch zie je duidelijk in het onderzoek van De Hond dat FVD’ers bijzonder veel respect blijven houden voor Thierry Baudet. 94% van de Forumaanhangers wil graag Baudet in de politiek houden.