Forum voor Democratie zakt naar drie zetels in de peilingen

Maurice de Hond hield een peiling onder ruim 3.000 mensen om te kijken hoe Nederland op dit moment zou stemmen. Forum voor Democratie, dat zichzelf compleet aan het opblazen is, zakt nu van acht naar drie virtuele zetels.

De Hond heeft voor het gemak een overzichtje gemaakt waarin de peilingen van vorige week en die van april 2019, het hoogtepunt voor FvD, ook in mee zijn genomen:

Hier valt duidelijk te zien dat de Forum-stemmers op dit moment liever naar de PVV overstappen en mogelijk het CDA. Maar vooral die eerste was natuurlijk te verwachten.

Interessanter is de haast totale splijting die hier is te zien tussen links en rechts. Het midden lijkt namelijk totaal weg te zijn gevallen en partijen als VVD, CDA en D66 schuiven alleen maar verder op naar links. Wie nu nog rechts wil stemmen kan dus eigenlijk alleen maar terecht bij de PVV, één van de twee confessionele partijen of bij Code Oranje. En van die laatste is er geloof ik niet zo’n sprake van echt een ideologische overtuiging maar meer een praktische houding. Wat niet verkeerd hoeft te zijn overigens.

Mocht Forum er nou voor de verkiezingen nog uitkomen dan wordt het nog een hele klus om niet alsnog om te vallen door toekomstig gestuntel. Een flink aantal capabele mensen is al vertrokken en er zullen er waarschijnlijk nog wel meer het zinkende schip verlaten. Maar als Baudet nu nog mensen aan wil trekken die de partij weer uit de penarie moeten halen, dan kun je ervan op aan dat er weer geen goede achtergrondcheck zal worden gedaan. En dan komt hij de Kamer in met een zetel of vijf en zal het nooit lang duren voor de pleuris weer opnieuw uitbreekt.