Proces over aanslag Charlie Hebdo opgeschort: hoofdverdachte test positief op coronavirus

Afgelopen week werd het proces over de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en een joodse supermarkt stilgelegd, door een positieve coronatest. De rechtszaak is echter opgeschort tot en met dinsdag drie juni. De hoofdverdachte is positief getest op het coronavirus en zit in quarantaine.





Het proces werd woensdag al stilgelegd, het was nog maar nauwelijks begonnen of de hoofdverdachte begon ineens te overgeven. Hij zit nu tot en met dinsdag in quarantaine.

„Omdat de symptomen afgelopen woensdag zijn verschenen wordt de hoorzitting tot en met dinsdag geschorst”

De anderen verdachten worden nu ook getest en de gehele rechtszaak zal pas hervatten wanneer de uitslagen van de coronatesten dit toestaan.

In een periode waar Frankrijk weer hard wordt geteisterd door terroristische aanslagen zijn alle ogen gericht op de rechtszaak. Helaas vertraagt het coronavirus op dit moment de rechtszaak.

Het proces rondom de aanslagen is nu al zo’n twee maanden aan de gang, maar de spanningen zijn flink toegenomen nu Frankrijk weer te maken heeft met terroristisch geweld.