Rutte reageert op spotprentendiscussie: ‘We kunnen niemand beschermen tegen belediging’

“Niemand heeft het recht om niet beledigd te worden”, zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Het feit dat leraren worden bedreigd vanwege de discussie rond spotprenten van de profeet Mohammed, noemt hij “absurd“. Maar goed, en nu?

“Degene die zich daardoor aangesproken voelt, kan nooit een beroep doen op het recht om niet beledigd te worden. Dat is de essentie. We kunnen niemand beschermen tegen die belediging”, aldus Rutte. Hartstikke fijn dat premier Rutte hier stelling neemt (soort van), maar hoe nu verder?

De islamisten zullen zich blijven beroepen op de vrijheid voor hun religie en binnen hun religie hoort het erbij dat je de profeet niet beledigt, op straffe van de dood. Dan kun je wel zeggen dat leerkrachten de spotprenten gewoon moeten kunnen blijven gebruiken, maar doe het maar eens! De politie kan niet iedereen beschermen en dan is de keuze voor veel mensen snel gemaakt, ‘ik doe het maar niet’.

En voor je het weet moet Rutte dan straks om de twee weken weer een ‘laffe daad’ veroordelen en iedereen vertellen dat we niet moeten zwichten voor geweld. Ik denk niet dat we hier uit gaan komen op deze manier. Ik denk eerder dat we binnenkort spotprents van Anne Frank in islamitische scholen aan zullen treffen, alleen zal dat niet snel een aanslag opleveren.