Tegelijkertijd met het coronavirus duikt nu ook het westnijlvirus op in Nederland: ‘RIVM meldt tot nu toe zes besmettingen’

Het begon met de besmetting van een vogel in Utrecht, maar inmiddels heeft het zogeheten westnijlvirus ook toegeslagen op mensen in de regio Utrecht. Het RIVM meldt inmiddels zes besmettingsgevallen.

Halverwege september werd een eerste besmettingsgeval gedetecteerd toen bleek dat een vogel in Utrecht was besmet met het westnijlvirus. Inmiddels heeft het virus zich -hetzij nu nog beperkt- vooral gemunt op mensen.

Het RIVM bracht op 15 oktober jl. een eerste besmetting van een humaan persoon in Nederland naar buiten. Evenals de besmette vogel was het eerste menselijke Nederlandse slachtoffer afkomstig uit Utrecht. Vermoedelijk werd de man gestoken door een besmette mug.

Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn er reeds vijf nieuwe menselijke gevallen gemeld vanuit de regio Utrecht.

Het RIVM zegt in De Telegraaf niet met elk geval van het westnijlvirus in de openbaarheid te treden. “De eerste besmetting hebben we gemeld omdat het de eerste keer is dat iemand in Nederland besmet is geraakt”, aldus een woordvoerder tegenover de Krant van Wakker Nederland.

Moeten we ons nu -terwijl we ons nog midden in de coronaepidemie begeven- zorgen gaan maken over het westnijlvirus? Dat lijkt vooralsnog mee te vallen. Binnen de hele Europese Unie zijn er tot 5 november ‘slechts’ 315 gevallen van besmetting met het virus gemeld. 36 mensen zijn inmiddels overleden aan het virus. Vooral in Griekenland, Spanje en Italië is het westnijlvirus bezig met een lichte opmars.

Dat het virus nu ook is opgedoken in Nederland is alarmerend maar vooralsnog niet zorgwekkend. De kans op een besmetting is uitermate klein, maar het is wel een gegeven om goed in de gaten te houden. Immers zit niemand te wachten op een nieuw virus. We zijn allemaal al coronamoe.

