Thierry Baudet over Syrische vluchtelingen: ‘Gevestigde partijen sturen ze niet terug, ook al is het veilig’

Er is commotie ontstaan in Den Haag, de coalitie houdt zich verdacht stil over de mogelijk remigratie van Syrische vluchtelingen. Ondanks dat het weer veilig is in Syrië lijkt remigratie nog niet aan de orde. Dit is voor Thierry Baudet onbegrijpelijk, de gevestigde partijen willen deze asielzoekers niet terugsturen, ook al kunnen ze weer veilig naar huis om mee te helpen aan de heropbouw van het land.





De komende maanden kunnen we van de coalitiepartijen CDA en VVD weer harde woorden over de immigratiepolitiek verwachten. Dit is inmiddels traditie geworden; rechtse retoriek in de campagnetijd en links beleid zo gauw de partijen in het kabinet zitten.

Voor Baudet is daarom de remigratie van Syrische vluchtelingen weer zo’n typisch geval waar we het ware karakter van het CDA en de VVD te zien krijgen. Juist nu moeten zij zich sterk maken voor een actieve remigratie, het land is weer veilig en kan beginnen aan de heropbouw. Echter hoor je de coalitiepartijen zich totaal niet uitspreken over deze kwestie.

Baudet doet daarom een oproep aan staatssecretaris Broekers-Knol om zelf naar Syrië te vliegen en daar te verkondigen dat Nederland zal helpen bij de remigratie en dus bij de opbouw van het land.

Dit klinkt als een prima plan, maar helaas zal de coalitie die plan gniffelend de prullenbak ingooien. De coalitiepartners houden het voorlopig bij loze beloftes.