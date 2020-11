Trump strijdt door tot het bittere eind: ‘het Amerikaanse volk heeft recht op eerlijke verkiezingen’

President Trump lijkt er nog steeds heilig van overtuigd dat er is gefraudeerd tijdens de Amerikaanse verkiezingen. In een serie tweets licht hij iets toe over hoe er volgens hem precies gefraudeerd is en hoe dit wel degelijk effect heeft gehad op de héle verkiezingen, en het niet gaat om slechts enkele stemmen. Mocht hij de rechtszaken toch verliezen, dan geeft hij zich alsnog netjes gewonnen, volgens Fox News.

Eerst maar even de laatste tweets:

….Supreme Court Justice to compel them to separate ballots that were received after the legislative deadline. It required the intervention of Justice Alito. That’s a large group of ballots. When you talk about systemic problems, it’s about… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

…and Detroit with a long series of election problems (to put it mildly).” @JonathanTurley — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Gisteren konden we zien dat Trumps’ advocaat Rudy Guiliani iets van vijftig getuigen (uit Pennsylvania en andere battleground states) heeft op weten te trommelen, die beweren dat het hen onmogelijk werd gemaakt om stemmen te kunnen controleren. ‘Als er dus fraude is gepleegd’, zo zei Guiliani, ‘dan konden zij het niet eens zien’. Ook noemden ze een concreet geval van iemand die al voor de verkiezing was overleden, maar toch kon stemmen. Daar zouden er heel veel van zijn, maar dat moet nog blijken.

Maar daar blijft het niet bij. Er komt steeds meer informatie naar buiten die erop lijkt te wijzen dat het digitale telsysteem, waar in Michigan al een fout bij werd ontdekt (6000 Trump stemmen richting Biden in één county), ook in 37 andere counties en andere (cruciale) staten is gebruikt. Sterker nog, die telsystemen van Dominion Voting Systems lijken met elkaar in verbinding te hebben gestaan via internet. Volstrekt illegaal.

Ik ben zelf niet zo’n techneut, dus ik weet niet of het echt waar is, maar wat ik ervan begrijp is dat het voor die systemen mogelijk moet zijn geweest om elkaar te ‘vertellen’ hoeveel stemmen ze hebben geteld en hoeveel stemmen de andere systemen er dus bij op zouden moeten tellen om een kandidaat, Biden in dit geval, de overwinning te bezorgen.

Hier is iemand die er echt diep in lijkt te zijn gedoken maar het is dus allemaal nog niet geverifieerd, voor zover ik heb kunnen lezen. Nogmaals: het kan allemaal fake news en onzin zijn, maar als het wél waar blijkt te zijn dan is er serieus iets héél erg mis en zijn de gevolgen enorm.

En dat is volgens mij ook hoe Trump er nu in staat. Hij laat het tot op de bodem uitzoeken en als het inderdaad allemaal eerlijk is gegaan, dan accepteert hij zijn verlies.