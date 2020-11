Tweede Kamerkandidaat Eva Vlaardingerbroek: ‘Vinden we het eigenlijk normaal dat vrouwen niet meer over straat durven?’

Gisteren maakte Forum voor Democratie haar eerste kandidaten bekend. Niet geheel onverwacht kreeg de jonge intellectueel Eva Vlaardingerbroek een hoge plek op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie. Als jong talent heeft zij de mogelijkheid om flink wat potten te gaan breken in de Tweede Kamer. Een jonge, vrouwelijke conservatief, die niet op haar mond is gevallen, gaat in de toekomst nog veel van zich laten horen in de Kamer. Collega-Kamerleden kunnen hun borst gaan natmaken.





Gisteren maakte Forum voor Democratie de top tien kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend. De lijst bestaat uit een bijzondere mix van bekendere namen en minder bekendere namen, en daarbovenop heeft Forum wat jong talent hoog op de lijst gezet.

Een van die talenten is Eva Vlaardingerbroek, die het laatste jaar steeds meer in de spotlights is komen te staan. Vlaardingerbroek is inmiddels bekend geworden vanwege haar scherpe mening, ze schuwt het niet om de schaduwzijde van onze multiculturele samenleving te benoemen. Iets wat haar soms bakken met kritiek oplevert, kritiek die overigens vaak genoeg doorspekt is met seksistische drek.

Wat een avond! Ontzettend vereerd om deel uit te mogen maken van de top 10 @fvdemocratie kandidaten voor de Tweede Kamer. Nederland staat op een kruispunt. Het roer moet nu om. Stem Forum voor Democratie op 17 maart 2021! #StemNederlandTerug pic.twitter.com/nv4AlZyOnm — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) November 1, 2020

Aan de toon van gisteren te horen gaat Vlaardingerbroek de komende tijd geen blad voor haar mond nemen. Haar (toekomstige) politieke opponenten kunnen zich klaar gaan maken voor wat felle debatten.